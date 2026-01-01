Vissza a kereséshezNike ChadstoneZárva • Nyitás: holnap, 9:00Chadstone Shopping Centre1341 Dandenong RdShop 328Chadstone, Victoria, 3148, AU+61 3 9964 7670ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Sze: 9:00 - 17:30Cs - Szo: 9:00 - 21:00V: 10:00 - 19:00SzolgáltatásokTesztzóna – FutásA futócipők felpróbálásának legérdekesebb módja.Elsőbbségi hozzáférés tagoknakVásárolj a legnépszerűbb, leginnovatívabb termékeink közül, mielőtt még bárhol máshol elérhetők lennének.Reuse-A-ShoeAdd le elnyűtt sportcipőidet, mi pedig újrahasznosítjuk őket Nike Grind anyaggá.További információkért kattints ide.Visszaküldéssel kapcsolatos információEbben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike SouthlandWestfield Southland1239-1241 Nepean Hwy.Shop 3029Cheltenham, Victoria, 3192, AUZárva • Nyitás: holnap, 9:00Nike Chapel Street267 Chapel StreetPrahran, Victoria, 3181, AUZárva • Nyitás: holnap, 10:00Nike EmporiumEmporium Melbourne287 Lonsdale StreetShop 1-027Melbourne, Victoria, 3000, AUZárva • Nyitás: holnap, 10:00