Nike Chadstone

Nike Chadstone

Zárva • Nyitás: holnap, 9:00

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Sze: 9:00 - 17:30
Cs - Szo: 9:00 - 21:00
V: 10:00 - 19:00

Szolgáltatások

  • Tesztzóna – Futás

    Tesztzóna – Futás

    A futócipők felpróbálásának legérdekesebb módja.

  • Elsőbbségi hozzáférés tagoknak

    Elsőbbségi hozzáférés tagoknak

    Vásárolj a legnépszerűbb, leginnovatívabb termékeink közül, mielőtt még bárhol máshol elérhetők lennének.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Add le elnyűtt sportcipőidet, mi pedig újrahasznosítjuk őket Nike Grind anyaggá.

  • Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

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