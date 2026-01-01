Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Megnyitva • Zárás: 21:30

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Cs: 10:00 - 21:30
P: 9:00 - 14:00
Szo: 10:00 - 22:00
V: 10:00 - 21:30

Szolgáltatások

  • Nonstop akció

    Nonstop akció

    Online bármikor nagyot spórolhatsz.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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