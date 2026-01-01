Vissza a kereséshezHolon Nike Factory StoreMegnyitva • Zárás: 21:3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Cs: 10:00 - 21:30P: 9:00 - 14:00Szo: 10:00 - 22:00V: 10:00 - 21:30SzolgáltatásokNonstop akcióOnline bármikor nagyot spórolhatsz.Vásárlás ittNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILMegnyitva • Zárás: 22:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILMegnyitva • Zárás: 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILMegnyitva • Zárás: 20:00