1995 ZOOM AIR A Nike Zoom Air több mint egy évtizedes kutatás és fejlesztés

után 1995-ben mutatkozott be, és továbbra is dinamikus, szinte

észrevehetetlen párnázást biztosít, melynek előnyeit a sportolók

is érezik. Minden egyes alkalommal, amikor egy sportoló lába

a talajhoz ér, a nyúlékony szálak összehúzódnak, hogy kivédjék

az erőhatást, majd gyorsan visszatérnek az eredeti állapotukba,

amivel kirobbanó, erőteljes ruganyosságot biztosítanak. A szálak

egy sűrített levegőt tartalmazó Nike Air egység belsejében

vannak összekötve – ez adja a Zoom Air párnázás ruganyos

dinamizmusát.