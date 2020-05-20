Ünnepeld meg a győzelmeid menet közben!

Minden új kihívásnál természetszerűen lesznek hullámhegyek és hullámvölgyek. Fontos, hogy út közben ünnepeljük a győzelmeket, hogy pozitívak tudjunk maradni az előttünk álló úttal kapcsolatban, mivel a pozitív hozzáállás segít abban, hogy motiváld magad a folytatásra, ahelyett, hogy ütlegelnéd magad.

Tegyük fel például, hogy azt a célt tűzöd ki magadnak, hogy minden étkezésnél eszel valami zöldet, hogy növeld a zöldségbeviteled. Általában sikerül, de aztán jön egy nap, amikor valamilyen okból nem a tervek szerint alakulnak a dolgok, és aznap egyszer sem eszel zöldséget. Erre kétféleképpen tekinthetünk:

Sokan rögtön azt a mentális utat választják, hogy „ó, nem értem el a célom, kudarcot vallottam, ez túl nehéz”, ami aztán még súlyosabb negatív spirálba taszítja az embert: „nem vagyok elég jó, én ezt nem tudom megcsinálni”. Az ilyen típusú gondolatok vezetnek oda, hogy feladjuk.