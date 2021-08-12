A Joel és Georgia Palmer testvérek és a Queer Creative közösségük

Mindketten részt vettetek a londoni „Black Lives Matter” tüntetéseken. Mi az, amit ezáltal tanultatok magatokról, illetve hogyan befolyásoltak benneteket az események személyes és alkotói szempontból?



Joel: A tüntetések segítettek ráébredni, hogy vannak csatornák, amelyeken keresztül kommunikálhatunk. Lehetőséget láttunk arra, hogy szóljunk a világhoz, és egy biztonságos téren keresztül jelezzük, hogy ez egy valós probléma. Azért is érdekes ez a mozgalom, mert voltak olyan családtagjaink, akik nem támogattak ebben bennünket. Érdekes volt megtapasztalni, hogy a saját családunkon belül is jelen van a rendszerszerű rasszizmus. Szomorú élmény volt megszakítani velük a kapcsolatot.



Szerettünk volna DNS-vizsgálatot csináltatni, hogy részletesebben megismerjük a származásunkat. Abban a tudatban nőttünk fel, hogy félig jamaicaiak és félig angolok vagyunk, de ez még nem minden. Kiderült, hogy dél-afrikai, ázsiai, kongói és benini [gyökereink is vannak].



Georgia: A mozgalom közelebb hozott bennünket egymáshoz, és ezekről a témákról már korábban is beszélnünk kellett volna.



Mit jelent számotokra – különösen színes bőrűként és a queer közösség tagjaként – a közösségi erő?



Joel: A kollektívánk hasonló gondolkodású emberek és szabadon gondolkodók közössége. A queer alkotók kisebbségi csoportnak számítanak, és ez köt bennünket össze. De mindenkinek megvan a saját egyénisége, és ebben rejlik az erő.



A valódi inspirációt csakis a saját közösségünkön belül találjuk. Inspiráljuk egymást. Amikor pedig új tag csatlakozik hozzánk, ámulunk rajta, hogy „micsoda sztár vagy a magad módján!”



Ezekben az önreflektív, forradalmi időkben hogyan motiváljátok egymást a továbblépésre, és kellett esetleg változtatnotok az alkotói folyamatokon?



Joel: Próbálkoztunk az animációval, a 3D-s és digitális technológiával, de csak inkább játszottunk otthon egymás közt. Egy raktárban együtt – dizájnerek, fotósok és díszlettervezők –, egy hihetetlen térben. Annyira hiányoztak a klubok, hogy hétvégenként felállítottuk a teraszt, és meghívtuk a szomszédokat.



Georgia: Időt szakíthattunk arra, hogy alaposan magunkba nézzünk, és kreatívak legyünk. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy volt egy hely, ahol ezt megtehettük.



Joel: Most még motiváltabbak vagyunk, hogy továbbvigyük a munkánkat és a különböző projektjeinket. Ez hozott össze bennünket ebben az időszakban.



Végezetül van ezeken kívül még olyan ügy, amelyet mind a ketten lelkesen és proaktívan támogattok?



Georgia: Mindent, ami az inkluzivitással, a sokoldalúsággal és a kisebbségek megsegítésével kapcsolatos. Sok transz és fekete nőt látok magam körül, illetve plus size modelleket, akik kimaradnak a fotózásokból. Egy olyan kreatív teret szeretnék létrehozni, ahol meg tudjuk beszélni a karrierünk hullámhegyeit és hullámvölgyeit, és fel tudjuk hívni a figyelmet a problémákra.



Joel: Számomra egyértelműen a transzneműek jogai. Teljes mértékben el kell fogadnunk a transz közösséget. Nekik köszönhetjük, hogy egyáltalán létezik queer és meleg közösség. Úgy érzem, hogy a saját személyes utunk, és azok a beszélgetések, amelyeket fiatalabb korunkban folytattunk, arra készítenek fel bennünket, hogy az erősségeinket felhasználva elég tapasztalatot, pénzt és biztonságot szerezzünk ahhoz, hogy majd mindebből vissza tudjunk adni, és segíthessük azokat az ügyeket, amelyekért küzdünk.