A Joel és Georgia Palmer testvérek és a Queer Creative közösségük

Sokkal több közös élményetek van, mint a legtöbb testvérpárnak – együtt modellkedtek, és több projekten is együttműködtök. Hogyan merítetek erőt egymásból, hogy folytatni tudjátok, amit csináltok?



Joel: Georgia és én közösen fedezzük fel a tehetségünket, aminek az eredményét később a munkánk során ültetjük a gyakorlatba. Kétségkívül Georgia az egyik múzsám. A kapcsolatunk teret ad arra, hogy sok szempontból együtt fejlődjünk, és számos téren inspiráljuk egymást. Georgia például most kipróbálja magát a színészi szakmában, nem igaz?



Georgia: De. Szeretném kipróbálni magam színészként és zenei DJ-ként.



Joel: Hamarosan megjelenik egy izgalmas rövidfilmje. Úgy gondolom, hogy ajtót nyitunk egymásnak egy új világra. Együtt olyan erő sugárzik belőlünk a fotózásokon, amely csak személyesen jön le igazán. Ahogy figyelem Georgiát modellként, olyan, mintha egy műalkotást néznék.



Georgia: A mozgásstílusom tőled jön.



Úgy tűnik, hogy a tánc, a zene és a stílus egyaránt befolyásolja a munkátokat, mint ahogy az identitásotokat és az önkifejezési módotokat is. Mondanátok erről pár szót?



Joel: Az együttműködésünk nagyon precíz és erős, mert családként fejlesztettük ki ezt a jellegzetes mozgásstílust. Fiatalabb koromban komolyan tanultam táncolni, ami pedig a stílust illeti, gyakran cserélünk ruhát egymás közt. A stílusunk amolyan fekete párducos, punkos, afropunkos, és néha kifejezetten harsány. Sok különböző dologgal játszunk.



Georgia: Attól függ, hogy egy adott napon milyen karaktert szeretnénk megszemélyesíteni. A közösségünk – mindenféle nemű és szexuális irányultságú művészi, kreatív emberek – a londoni éjszakai életben talált egymásra. [A klub] számunkra biztonságos hely az ismerkedésre. Mindannyian imádjuk a zenét, a táncot, a mozgást, a divatot és a stílust, és ezért nagyon hálásak is vagyunk.



Mindketten queerként azonosítjátok magatokat, ami egy újabb dimenzióval gazdagítja a kapcsolatotokat és a színesbőrű alkotóként bejárt utatokat. Mit jelent számotokra a queer identitás?



Georgia: Azért tartom magam queernek, mert a queer közösség része vagyok. Erről szól az életem. A barátaim queerek, a queerek nyelvét beszélem, és kiállok értük.



Joel: Queernek lenni egyet jelent számomra a szabad gondolkodással. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy vonzódnod kell az azonos nemhez. Olyan időket élünk, amikor minden művész, tehetség és modell a közösségi médiának köszönhetően szabadon és akár rendkívüli módon fejezheti ki magát.



Georgia: Így van. Magabiztos kapcsolatom van a testemmel, és képes vagyok szabadon mozogni, absztrakt módon kifejezni magam, és különböző karaktereket eljátszani. Folyamatosan új dolgokat tanulok magamról.



Joel: Nem hagyományos modellek vagyunk. Nyíltan vállaltam a queerséget, és ezen senki kedvéért nem voltam hajlandó változtatni. Fontos volt, hogy motiváljuk egymást, és erősítsük egymásban azt, hogy mindezt azért csináljuk, hogy inspiráljuk a fiatalabb generációt. Ha mi meg tudtuk csinálni, akkor nektek is menni fog. Ez inspirált arra, hogy egyszerű modell helyett kreatív igazgató is legyek. Egész világokat teremtek, és lehetőséget adok az embereknek arra, hogy úgy érezzék, hogy részei a projektnek, és nem csak az arcukat adják hozzá. Ennél többre vagyunk képesek. Lehetőségeket teremthetünk.