Tehetségek találkozása: Shev Robinson fitneszedző és Tanisha Scott koreográfus

Tanisha: Szóval, miként van jelen a fitnesz és a wellness a mindennapi életedben?



Shev: Komolyan veszem azt az elképzelést, hogy segítsünk az embereknek megérteni az egészséget és a wellnesst. Attól kezdve, hogy hogyan indul a napom, hogy mit viszek be a szervezetembe, hogyan vetítem ki az energiámat az emberekre. Másképp nem is tudok élni. Ha nem vagyok egészséges, nem tudok másokon segíteni. Szerintem mások is érzik az energiámat.



Tanisha: Hogyan tartod fenn a motivációdat annak érdekében, hogy másokat motiválhass?



Shev: Motivál az a gondolat, hogy segítsünk másoknak visszanyerni azt az önbizalmat, amelyet elvesztettek. Nem számít, ez milyen formában nyilvánul meg – akár felszedtél néhány kilót, akár babát vártál, akár kényelmetlenül érzed magad a ruhádban... az ügyfeleimet a nagycsaládomnak hívom. Még soha nem motiváltak ennyire mások energiái. Ezért kell létrehoznom egy nyugodt és fókuszált teret, hogy ezt más embereknek is elhozhassam.



Tanisha: Itt látszik az önzetlenség. Hogyan hozod magad összhangba, mielőtt elkezdesz dolgozni egy ügyféllel?



Shev: Mielőtt elkezdeném a napot egy ügyféllel, megpróbálom emlékeztetni magam, hogy miért kerestek fel. Mi a történetük, és hogyan tudok a segítségükre lenni? Mert egy szolgáltatást nyújtok, és ezt nem tudom addig biztosítani, amíg meg nem értem, miben kérik a segítségemet.