Tehetségek találkozása: Shev Robinson fitneszedző és Tanisha Scott koreográfus

Tanisha: Még nem értem el azt, amit egyesek zsákutcának neveznének. Csak azért mondom ezt, mert számomra a koreográfia, a mozgás, a kreatív irány nem mechanikus. Nincs papírra vetve. Mindennek van egy története. Így az első dolog, amit várok, hogy kitaláljuk, mi az. Mi ennek a dalnak az üzenete? Ki fogja ezt előadni? Összerakom a kirakó darabjait. Ha úgy találom, hogy valami nem stimmel, az azt jelenti, hogy valami nem adja át hitelesen a történetet. Én pedig nem csinálok semmi olyat, ami nem hiteles.



Shev: Hogyan motiválod a művészeket és a táncosokat?



Tanisha: Mindenkinek büszkének kell lennie arra a munkára, amit elvégzett, és tudnia kell, hogy a köz javára cselekedett. Vezetőként delegálnom kell. Meg kell bizonyosodnom arról, hogy az elképzelésnek van értelme, és hogy megfelelő játékosaim vannak – a megfelelő stylist, a megfelelő táncosok és a megfelelő asszisztens. Ez egy működő ökoszisztéma, és a csapatmunkáról szól. Úgy gondolom, hogy ha lelkesítem az embereket és felelősséget adok a kezükbe, jobban szeretnének majd teljesíteni. Én így csinálom.



Shev: Hogyan teremtesz kapcsolatot a tanítványaiddal, más táncosokkal vagy akár az ügyfelekkel?



Tanisha: Nem bízom el magam, mert folyamatosan tanulok. Figyelek. Sokat beszélgetek. Sok kérdést teszek fel [a forgatáson]. Mindig ott vagyok, ahol mozgás van, táncolok a gyerekekkel meg ilyesmi. Meg kell tapasztalnom a világot, innen jön át a hitelesség. Tisztelem ezt a játékot. Minden formában tisztelem a művészetet. Állandóan képzelődöm, álmodozom.



Shev: Nem látszik, hogy libabőrös lettem, de érzem.