Tehetségek találkozása: Shev Robinson fitneszedző és Tanisha Scott koreográfus

Az önbizalom lehetővé teszi, hogy ez a duó vezető szerepet töltsön be a tánc és a fitnesz világában
Kultúra
Tanisha Scott koreográfus és Shev Robinson fitneszedző elmagyarázza, hogyan tudnak másoknak önbizalmat adni azáltal, ha elsőként a sajátjukat építik.
A „Tehetségek találkozása” a sport és a kreativitás világának szereplői közötti négyszemközti beszélgetések sorozata, amelyekből kiderül, hogyan győzedelmeskednek a pályán és azon kívül.
Tanisha Scott és Shev Robinson segítenek az embereknek. Tanisha egy legendás koreográfus, Shev pedig egy hírességekkel foglalkozó fitneszedző virágzó online jelenléttel. Mindkettőjük munkája arról szól, hogy lelkesítsék és segítsék az embereket, hogy életük legjobb formájába jöjjenek – fizikailag, szellemileg és a kreatív életben. Shev a munkát úgy írja körül, mint „egy önbizalommal teli közösség megteremtése”. Mindketten napjaink legnagyobb előadóit készítették fel ikonikus élő előadásokra, zenei videókra és magazinszereplésekre, valamint segítettek a mindennapi sportolóknak. Torontói származással és jamaikai gyökerekkel egymáshoz is kötődnek: két nő, aki a szórakoztatóiparban boldogul, és néha még tandemben is dolgoznak az elit ügyfeleikkel.
Ebben a Tehetségek találkozása interjúban Tanisha és Shev megvitatják a végrehajtást – egy tudományágakon átívelő elvet, amely minden játékban alkalmazható –, és hogy az ügyfelek sikerre való rávezetésében a felkészülés belül belül kezdődik.
Shev: Vágjunk bele. Tanisha, körül tudnád nekünk írni, hogy mit dolgozol?
Tanisha: Koreográfus, mozgásedző – ami nagyon sokban különbözik a koreográfiától –, valamint kreatív igazgató vagyok.
Shev: Önbizalmat adsz az embereknek a színpadon.
Tanisha: Valószínűleg ez volt az egyik leglelkesítőbb dolog, amit valaha tettem... Beszélj nekem a munkádról.
Shev: Igazi karibi lakoshoz hűen három munkám van: fitneszrajongó, vállalkozó és edző. Képzőművészeket készítek fel turnékra, koncertekre, szabadtéri előadásokra és magazinokban való megjelenésre. A Body by Shev nevű céget vezetem, amelyen keresztül az egész világon képzek embereket. Ebben az a nagyszerű, hogy olyan emberekhez szólhatok, akikkel még soha nem találkoztam, és segítek nekik elérni a céljaikat.
Tanisha: És tudod, mit? Mindig úgy éreztem, hogy teljesen önzetlen vagy. Mivel együtt dolgoztunk, ezt látom és tudom. Úgy gondolod, hogy ez az oka annak, amit teszel?
Shev: Tudtam, hogy segíteni akarok az embereknek. Azt akartam, hogy én növeljem az emberek önbizalmát. Csak nem tudtam, hogyan lássak neki. Mindig is szerettem a fitneszt. Mindig is imádtam. Atlétikai sztár voltam. Az életem része volt. Okkal vagyok ott, ahol vagyok... Na de áruld el, ütköztél már valaha kreatív akadályokba? Ha igen, hogyan lendültél át rajtuk?
„Mindenkinek büszkének kell lennie arra a munkára, amit elvégzett, és tudnia kell, hogy a köz javára cselekedett.”
Tanisha
Tanisha: Még nem értem el azt, amit egyesek zsákutcának neveznének. Csak azért mondom ezt, mert számomra a koreográfia, a mozgás, a kreatív irány nem mechanikus. Nincs papírra vetve. Mindennek van egy története. Így az első dolog, amit várok, hogy kitaláljuk, mi az. Mi ennek a dalnak az üzenete? Ki fogja ezt előadni? Összerakom a kirakó darabjait. Ha úgy találom, hogy valami nem stimmel, az azt jelenti, hogy valami nem adja át hitelesen a történetet. Én pedig nem csinálok semmi olyat, ami nem hiteles.
Shev: Hogyan motiválod a művészeket és a táncosokat?
Tanisha: Mindenkinek büszkének kell lennie arra a munkára, amit elvégzett, és tudnia kell, hogy a köz javára cselekedett. Vezetőként delegálnom kell. Meg kell bizonyosodnom arról, hogy az elképzelésnek van értelme, és hogy megfelelő játékosaim vannak – a megfelelő stylist, a megfelelő táncosok és a megfelelő asszisztens. Ez egy működő ökoszisztéma, és a csapatmunkáról szól. Úgy gondolom, hogy ha lelkesítem az embereket és felelősséget adok a kezükbe, jobban szeretnének majd teljesíteni. Én így csinálom.
Shev: Hogyan teremtesz kapcsolatot a tanítványaiddal, más táncosokkal vagy akár az ügyfelekkel?
Tanisha: Nem bízom el magam, mert folyamatosan tanulok. Figyelek. Sokat beszélgetek. Sok kérdést teszek fel [a forgatáson]. Mindig ott vagyok, ahol mozgás van, táncolok a gyerekekkel meg ilyesmi. Meg kell tapasztalnom a világot, innen jön át a hitelesség. Tisztelem ezt a játékot. Minden formában tisztelem a művészetet. Állandóan képzelődöm, álmodozom.
Shev: Nem látszik, hogy libabőrös lettem, de érzem.
„Motivál az a gondolat, hogy segítsünk másoknak visszanyerni azt az önbizalmat, amelyet elvesztettek.”
Shev
Tanisha: Szóval, miként van jelen a fitnesz és a wellness a mindennapi életedben?
Shev: Komolyan veszem azt az elképzelést, hogy segítsünk az embereknek megérteni az egészséget és a wellnesst. Attól kezdve, hogy hogyan indul a napom, hogy mit viszek be a szervezetembe, hogyan vetítem ki az energiámat az emberekre. Másképp nem is tudok élni. Ha nem vagyok egészséges, nem tudok másokon segíteni. Szerintem mások is érzik az energiámat.
Tanisha: Hogyan tartod fenn a motivációdat annak érdekében, hogy másokat motiválhass?
Shev: Motivál az a gondolat, hogy segítsünk másoknak visszanyerni azt az önbizalmat, amelyet elvesztettek. Nem számít, ez milyen formában nyilvánul meg – akár felszedtél néhány kilót, akár babát vártál, akár kényelmetlenül érzed magad a ruhádban... az ügyfeleimet a nagycsaládomnak hívom. Még soha nem motiváltak ennyire mások energiái. Ezért kell létrehoznom egy nyugodt és fókuszált teret, hogy ezt más embereknek is elhozhassam.
Tanisha: Itt látszik az önzetlenség. Hogyan hozod magad összhangba, mielőtt elkezdesz dolgozni egy ügyféllel?
Shev: Mielőtt elkezdeném a napot egy ügyféllel, megpróbálom emlékeztetni magam, hogy miért kerestek fel. Mi a történetük, és hogyan tudok a segítségükre lenni? Mert egy szolgáltatást nyújtok, és ezt nem tudom addig biztosítani, amíg meg nem értem, miben kérik a segítségemet.
„Mielőtt elkezdeném a napot egy ügyféllel, megpróbálom emlékeztetni magam, hogy miért keresett fel. Mi a története, és hogyan tudok a segítségére lenni.”
Shev
Tanisha: Hogyan tartod egyensúlyban az ügyfelek fitneszelképzeléseit a valósággal, amely megmutatja, hogyan nézne ki egy egészséges testalkat rajtuk?
Shev: Szerintem fontos, hogy a hölgyekkel egy szinten legyek, és ne tekintsenek másképp rám. Ember vagyok. Mindennap edzek, mert nekem is vannak céljaim. Nem csak egy edző vagyok, aki minden alkalommal tökéletesnek tűnik. Most 30 napos kihívás vár ránk, és én is teljesítem a kihívást. Azt eszem, amit ők. Úgy edzek, és ugyanazt a programot csinálom, mint ők.
Tanisha: Így igaz. És ez nagyon hasonlít ahhoz, amit én csinálok – kihozom az emberekből a legjobbat. Elkezdtél egy 30 napos kihívást – várj, ezt pontosan akarom mondani. Shev, elkezdtél egy 30 napos kihívást 500 emberrel.
Shev: 585 emberrel.
Tanisha: Hadd javítsam ki magam. 585 emberrel. Mit tanultál ezalatt a korlátaidról, amelyek felléptek, miközben segítettél az embereknek a céljaik elérésében?
Shev: Mindig is azt mondtam, hogy nagy számban szeretnék mindenféle életkorú és erőnléttel rendelkező nőt egyszerre edzeni az egészséges testsúlygyarapodás, fogyás, alakformálás és karbantartás érdekében. Az a tény, hogy erre képes voltam, megváltoztatta a nézőpontomat az edzői képességeimről és arról, hogy mire vagyok képes.
Tanisha: Mindenkit egyszerre. Ez nagyszerű.
Szöveg: Darian Harvin
Videó: Travis Wood
Tudósítás: 2020. november