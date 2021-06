Tehetségek találkozása: Asakawa Mio és Hosono Masami

Köztudott, hogy a következetes gyakorlás kulcsfontosságú, ha fejlődni szeretnénk a sportban, de ugyanez igaz a pályán kívüli igyekvéseinkre is. A stratégia ugyanaz. Masami Hosono, a New York East Village városrészében lévő nemsemleges szalon, a Vacancy Project 32 éves tulajdonosa tudja, hogy a szalonon kívülről szerzett inspiráció erősíti a szalonon belüli munkát is. „Még ha mindennap pontosan ugyanolyanra is szárítom be a kliensek haját, akkor is mindig fel tudok fedezni a frizurákban valami újat. Például ha ezt a részt kicsit máshogy állítom be, talán jobban fog kinézni, stb.” – mondja Masami. „Ezt a fajta gyakorlást a saját fejemben végzem, tudat alatt.”

Mio Asakawa 28 éves műszaki partnerkezelő és gördeszkás számára a gyakorlás elengedhetetlen ahhoz, hogy növelje önbizalmát, és könnyeden kivitelezze az új trükköket. Mielőtt Masami New York-ba költözött, Tokió Nakameguro városrészének egy kis sushi éttermében találkozott Mióval egy beszélgetős ebédre. Különböző szakmáik ellenére Masami és Mio mindketten tudják, hogy sok befektetett munkaórával fejleszthetik készségeiket és képességeiket – illetve változtathatják meg a nemi előítéleteket.