Tehetségek találkozása: Asakawa Mio és Hosono Masami

Mio: Hogyan gyakorlod a frizurák megalkotásának kreatív folyamatát?



Masami: A gyakorlás része, hogy igyekszem nyitott lenni az új kultúrák felé, és bővíteni a tudásomat, hogy a vendégeimhez illő frizurákat tudjak nekik kreálni. A küldetésem nem az, hogy elkészítsem a kliens által hozott fotón látható frizura tökéletes mását. Az ügyfél minden aspektusát megvizsgálva egy egyedülálló stílust hozok létre. Ehhez folyamatos gyakorlásra van szükség. Amikor a kliensnek nincsen határozott elképzelése arról, hogy milyen frizurát szeretne, akkor arra gondolok, hogy milyen zenét szeret, vagy mivel foglalkozik. Ha nem lenne meg a zenei vagy művészeti alapműveltségem, nem tudnám elképzelni a megfelelő külsőt a számára, még akkor sem, ha hoz inspirációt. Például csak a rock and rollon belül rengeteg különböző változat van. Ha a vendég az 1970-es évek Londonjának újhullámos punk zenéjét szereti, ismernem kell ezt a konkrét műfajt ahhoz, hogy el tudjam végezni a munkámat. Mindig igyekszem új művészeti formákkal és kultúrákkal megismerkedni. Amikor együtt dolgozom egy ügyféllel, azt szeretném, ha úgy érezné, hogy Masami érti.



Mio: Japánban élő Instagram-követőiddel aktívan megosztod, hogy mi zajlik a New York City-i LMBTQ-közösségben. Úgy érzed, hogy ez része a kreatív gyakorlásnak?



Masami: Igen. Amikor New Yorkba költözve megtapasztaltam a város sokszínűségét, óriási megkönnyebbülést éreztem, mintha megmenekültem volna. Japán konzervatív ország, és az LMBTQ-közösség tagjaként olykor nehéz az ottani élet. Sokan közülük elrejtik szexuális hovatartozásukat, mert egyes emberek tapintatlan diszkriminatív megjegyzéseken keresztül fejezik ki öntudatlan előítéleteiket. Azért osztom meg a New York-i pozitív tapasztalataimat, hogy megmutassam, semmi rossz nincs abban, ha valaki LMBTQ.



Téged mi ösztönzött arra, hogy gördeszkázni kezdj? Hagyományosan az emberek fiús sportként tekintenek a gördeszkázásra.



Mio: Már régóta érdekelt a gördeszkázás, de az volt az érzésem, hogy nem lányoknak való. De aztán találtam pár lányt az Instagramon, akik megosztották saját gördeszkás videóikat. Írtam nekik privát üzenetet, és elvittek egy gördeszkás parkba. Én magam már nem a nemi szerepeken keresztül gondolok a gördeszkázásra, de szeretném, ha a társadalom is úgy állna hozzá, hogy persze, hogy deszkáznak a lányok. Ezért teszem ki a videóimat az Instagramra – nemcsak magamról, hanem más lányokról is, akikkel deszkázom. Így az emberek láthatják, hogy sok nő gördeszkázik. Már lassan másfél éve kezdtem el. A deszkás lányok között erős a kötelék, és olyan érzés, mintha mindenki egy barátom barátja lenne.