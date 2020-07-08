Tarts egy naplót az ágyad mellett

Az egyik kedvenc témám, amelyről szívesen beszélek, az alvás – azért, mert létfontosságú, mégis sokan küzdenek alvászavarral. Annak, hogy nem tudunk elaludni, az az egyik legfőbb oka, hogy folyamatosan jár az agyunk, ahogy ágyba kerülünk. Van, aki újra és újra végiggondolja az aznapi történéseket, és van, aki a másnapi teendőket veszi sorra.



Tarts egy noteszt az éjjeliszekrényeden, és amikor ágyba bújsz, tölts néhány percet azzal, hogy leírod a fejedben cikázó gondolatokat – vezess naplót. Jegyezd fel, ha fel kell hívnod az állatorvost a kutyád miatt, vagy válaszolnod kell egy munkahelyi e-mailre. Írj le mindent, így amikor álomra hajtanád a fejed, már nem fogsz késztetést érezni arra, hogy mindent észben tarts.



Miért működik ez a módszer? Azért, mert ha kiírsz magadból mindent, ami foglalkoztat, könnyebben nyugalmi állapotba kerülsz. Az elsődleges cél, hogy a szimpatikus idegrendszer helyett a paraszimpatikus idegrendszer vegye át a szerepet, és elménk elcsendesedjen. Ha nem hagyjuk, hogy agyunk egy felfokozott állapotból nyugalmi állapotba kapcsoljon, sokkal nehezebben megy majd az elalvás.



Ma este tedd le a telefonod, és helyette írj le mindent, ami foglalkoztat. Gyorsabban elalszol majd, és úgy kelsz fel, hogy pontosan tudod, aznap milyen teendők várnak.