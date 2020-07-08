Szüksége van a gyerekeknek igazi pihenőnapokra?

A gyerekek forrásai a határtalan energiának. De szükséges kipihenniük azt a sok futást, ugrálást és játszadozást, hogy regenerálódjanak? Beszéltünk pár szakértővel az iparágból, és néhány Nike mesteredzővel, hogy megtudjuk.



Ha az emberi test páratlan, akkor a fiatal emberi test még elképesztőbb.



Csak gondolj bele, a gyerekeid hogy szaladgálnak látszólag megállás nélkül. Vagy hogy ráznak le magukról egy kemény, udvaron lejátszott meccset, vagy egy egyórás ugrálást a trambulinon, mintha mi sem történt volna. A „Frontiers in Psychology” mostanában publikált kutatása szerint a gyerekeknek ellenálló izomzata van, valamint veleszületett képességük arra, hogy gyorsabban regenerálódjanak, mint egy edzett állóképességi sportoló. A lehetséges ok: mivel kevésbé fejlett testük nem mozog olyan hatékonyan, mint a miénk, ezt aerob (oxigénalapú) energiával kompenzálják az intenzív gyakorlatokhoz. Az aerob energia nem termeli azt a fáradást okozó laktátot, mint az anaerob energia, amely típusra a felnőttek támaszkodnak magas intenzitású és erőnléti edzések alatt.