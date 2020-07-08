Szüksége van a gyerekeknek igazi pihenőnapokra?

Szükségük van a gyerekeknek pihenőnapra?
Edzés
Nike Training
Gyereknek lenni fárasztó, a legjobb értelemben véve. Biztosítsd számukra a szükséges pihenést.
A gyerekek forrásai a határtalan energiának. De szükséges kipihenniük azt a sok futást, ugrálást és játszadozást, hogy regenerálódjanak? Beszéltünk pár szakértővel az iparágból, és néhány Nike mesteredzővel, hogy megtudjuk.
Ha az emberi test páratlan, akkor a fiatal emberi test még elképesztőbb.
Csak gondolj bele, a gyerekeid hogy szaladgálnak látszólag megállás nélkül. Vagy hogy ráznak le magukról egy kemény, udvaron lejátszott meccset, vagy egy egyórás ugrálást a trambulinon, mintha mi sem történt volna. A „Frontiers in Psychology” mostanában publikált kutatása szerint a gyerekeknek ellenálló izomzata van, valamint veleszületett képességük arra, hogy gyorsabban regenerálódjanak, mint egy edzett állóképességi sportoló. A lehetséges ok: mivel kevésbé fejlett testük nem mozog olyan hatékonyan, mint a miénk, ezt aerob (oxigénalapú) energiával kompenzálják az intenzív gyakorlatokhoz. Az aerob energia nem termeli azt a fáradást okozó laktátot, mint az anaerob energia, amely típusra a felnőttek támaszkodnak magas intenzitású és erőnléti edzések alatt.
A gyerekeknek ellenálló izomzata van, valamint veleszületett képességük arra, hogy gyorsabban regenerálódjanak, mint egy edzett állóképességi sportoló.
Ez nem azt jelenti, hogy arra kell buzdítani a gyerekeket, hogy akkor is nyomják meg, mikor fáradtnak érzik magukat. Igazából mivel a gyerekek általában igazodnak ahhoz, és őszinték azzal kapcsolatban, ahogy érzik magukat, érdemes hallgatni rájuk, és alacsonyabb intenzitású mozdulatokkal igazodni hozzájuk – mondja Sue Falsone, klinikai sportfizioterápiás szakember és a Nike Performance Council tagja, akinek területe a regenerálódás. Például ha túl fáradtak a játékhoz, mondhatod nekik, hogy jót tenne nekik, ha csatlakoznának hozzád egy kör biciklizéshez a háztömb körül. Vagy mondd nekik, hogy nyújtózzanak egy állathoz hasonlóan, utánozva a lefelé néző kutyát vagy a macska és tehén pózokat. A cél az, hogy megmutassuk nekik, hogy testünk átmozgatása akkor is segít kevésbé fáradtnak érezni magunkat, ha egyébként nincs hozzá kedvünk – mondja Falsone.
Ezzel együtt érdemes figyelembe venni, hogy kimerültségük valószínűleg nem fizikális – mondja Brian Nunet, Nike mesteredző. „A legtöbb gyerek nem fog túledzettséget tapasztalni, viszont ha rendszeresen új gyakorlatokat és aktivitásokat tanítanak nekik, akkor mentálisan túlterheltekké válhatnak. Ez rengeteg koncentrációt igényel tőlük, ami kimerítheti őket."
Hogy ezt elkerüljük, Nunez azt javasolja, hogy csak heti egy új dolgot tanítsunk nekik, például guggolást, és hagyjuk őket gyakorolni és felfedezni azt egész héten. Még ha csatlakoznak is valamelyik Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez programunkhoz, mondd meg nekik, hogy a hétre az az egyetlen feladatuk, hogy elsajátítsák ezt a mozdulatot. És hogy a következő héten közeli barátságba kerülhetnek a kitöréssel vagy a deszkapózzal. Természetesen időnként újra át kell venni a régebbi gyakorlatokat. Ismétlés a tudás anyja, a mozgás pedig egy életen át tartó utazás – mondja Nunez.
„Hadd válasszák ki a tevékenységet, épp úgy, mint amikor eldöntik, melyik játékba ugranak bele a szünidőben".
Brian Nunez, Nike mesteredző
Egy másik profi tipp arra, amikor mentálisan fáradtak: váltogasd az intenzívebb strukturált aktivitást (értsd: az edzést) valamivel, ami olyan érzést kelt, mint egy puszta játék – mondja Nunez. „Hadd válasszák ki a tevékenységet, épp úgy, mint amikor eldöntik, melyik játékba ugranak bele a szünidőben” – teszi hozzá. Ez lehet valami lazább dolog kevesebb szabállyal, mondjuk mint a fogócska. Egy kis szabadság is segít kevésbé szigorúnak megélni a gyakorlatot, ami pontosan olyanná teszi a mozgást, amilyennek lennie kell: annyira szórakoztatónak, hogy ne akarják abbahagyni.