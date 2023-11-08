Méretpróba Fleurrel

Az idő múlásával a stílusom is változik, és magabiztosabbnak érzem magam bizonyos ruhákban, másokat pedig kevésbé szívesen viselek. Ez teljesen rendben van. Szeretem a saját utamat járni, és különbözni másoktól. Csak próbálok úgy önmagam lenni, ahogy jól érzem magam.



Ha új stílusokat keresel, én azt javaslom, hogy kezdd a sneakerrel. Elvégre gyakran viseled majd, bárhogy is szeretsz mozogni. Az én kedvenceim a Dunk és az Air Force 1 modellek. De ahány ember, annyi ízlés. Csak légy önmagad! 🫰



Puszi: Fleur