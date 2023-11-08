Méretpróba Fleurrel

A mozdulatok? Pipa. Az energia? Pipa. A szettek? HATALMAS PIPA!
Íme a szettek, melyek magabiztosságot adnak Fleur Zwartkruis tini táncosnak, hogy mindent beleadjon a táncparketten.
A nevem Fleur. 15 éves vagyok, és táncolok.
Segít kifejeznem magam, ha friss szetteket viselek tánc közben. Fokozza az önbizalmam, és segít kapcsolódnom a kultúrához. A művészetem részét képezi.
Az a legfontosabb számomra, hogy egyedülálló ruhatárat alkossak, mely illik a személyiségemhez.
Hadd mutassak meg néhány szettet, melyekben alig várom, hogy táncoljak!
Szeretek bő nadrágokat (minél kényelmesebb, annál jobb) és olyan pólókat viselni a táncparketten, melyek egy kicsit kihangsúlyozzák a nőies oldalam és a stílusom.
Szívesen viselek a felsőm vagy más ruhám felett egy pulóvert is, mert ez extra vagánnyá teszi a szettem. És természetesen egy Air Force 1 cipővel teszem teljessé a megjelenésem.
Amikor igazi „Fleurös” vagánysággal akarok fűszerezni egy szettet, olyankor feltűnő színeket viselek, és ami a legfontosabb: kiegészítőket is!
Az idő múlásával a stílusom is változik, és magabiztosabbnak érzem magam bizonyos ruhákban, másokat pedig kevésbé szívesen viselek. Ez teljesen rendben van. Szeretem a saját utamat járni, és különbözni másoktól. Csak próbálok úgy önmagam lenni, ahogy jól érzem magam.
Ha új stílusokat keresel, én azt javaslom, hogy kezdd a sneakerrel. Elvégre gyakran viseled majd, bárhogy is szeretsz mozogni. Az én kedvenceim a Dunk és az Air Force 1 modellek. De ahány ember, annyi ízlés. Csak légy önmagad! 🫰
Puszi: Fleur