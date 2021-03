A női szörfösök vetnek hullámokat Hajnanban

Mit jelent női szörfösnek lenni Kínában?

Darci: Azt, hogy a saját hullámaidra vadássz, bármit is jelentsen ez neked. Ha valami inspirál, menj és csináld, ahelyett, hogy a társadalom által előírt játékszabályok szerint játszanál. Ma már egyre több olyan ember él Kínában, aki a saját álmai után akar menni, ahelyett, hogy valaki másét építené.



Ju: Növeli az önbizalmunkat. És ha valakinek van szenvedélye, az jobb emberré is teszi.



Csingja: A szörfös lányok szabadok. Azzal vannak elfoglalva, hogy ők maguk mire vágynak, és nem a külső tényezőkkel, amelyek valójában nem is számítanak.



A hölgyek átöltözés után kedvenc haléttermükbe indulnak, amely Houhai halászmólóján található, hogy pótolják a tengeren elvesztett kalóriákat. Odabent olyan jól szórakoznak, hogy tudomást sem vesznek a szemben lévő asztalnál ülő lármázó, sört vedelő pasikról. Úgy nevetnek, hogy még a könnyük is kicsordul, miközben beavatják egymást a múlt hétvégi pletykákba – egyértelmű, mennyire szeretik egymást. A bátor, önálló és szemtelen hölgyek nem követik a hagyományos kínai nőideált. Ezen a helyen azonban, hasonszőrű hullámlovasnők körében igazán otthon érzik magukat. Amikor együtt vannak, csak erősödik bennünk a választott életmódjuk iránti elkötelezettség. Örömmel látják, hogy egyre több kínai nő rázza le a városi élet béklyóját, fordít hátat a társadalmi elvárásoknak, és evez bele a vihar szemébe.