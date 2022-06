Hogyan védd meg magad, amikor egyedül utazol – Nicole Snell tippjei

Az egyedül utazástól vagy akár csak egy késő esti sétától való félelem nagyon is valós lehet – különösen a nők és a színes bőrűek számára. Nicole Snell önvédelmi szakembernek és a Girls Fight Back program vezetőjének is volt már része ijesztő találkozásokban. De az az iránti vágyának köszönhetően, hogy egyedül is kimozduljon, sorsfordító és pozitív élményeket is szerzett. Több száz órányi mentális és fizikai önvédelmi tréninggel a háta mögött tudja, hogyan kell felismerni a veszélyt, és átvenni az irányítást, amikor gyors reakcióra van szükség. Most másokat – különösen a BIPOC (fekete, színes bőrű és őslakos) közösségekben élőket – is erre tanítja. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer házigazdával arról beszélget, miért szól ritkán az önvédelem a szem kinyomásáról vagy az ágyékon rúgásról, miért nincs szükség Karate kölyök-szintű harcmodorra ahhoz, hogy megvédd magad, és elmeséli személyes élményeit arról, miért éri meg egyedül utazni.