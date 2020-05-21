Ne ülj annyit
Edzés és táplálkozás
Szerző: Ryan Flaherty
Ellensúlyozd ezekkel az egyszerű nyújtásokkal a hosszan tartó ülés hatásait.
Szinte mindenkinek, akivel együtt dolgozom – hétköznapi sportolóktól a profi atlétákig – problémája van a farizmával és a csípőjével a túl sok ülés miatt. Gondolj arra, hogy testünk mire való, és mire használtuk évezredeken át: egész nap mozogtunk, hogy élelmet gyűjtsünk. Manapság még a szokásosnál is többet ülünk. Mondanom sem kell, hogy ez nincs jó hatással a testünkre.
A legjobban úgy ellensúlyozhatod a sok ülés hatását, ha növeled az érintett testrészek mobilitását, hogy biztosítsd hajlékonyságukat. Minden este szánj 20 percet arra, hogy elvégezd ezt a nyújtási rutint.
- Mellizom:
Ez az izomcsoport azért válik merevvé, mert amikor ülünk, előrebukik a vállunk, így az izom megrövidül. Nyújtsd meg úgy, hogy beállsz egy ajtónyílásba, és kezeidet vállmagasságban tartva az ajtókeretbe támaszkodsz. Lépj előre, hogy a kezeid mögötted maradjanak, és told a mellkasodat felfelé.
- Horpaszizom:
A sok üléstől bizonyára megrövidült a horpaszizmod. Nyújtsd meg kitörésben úgy, hogy a hátad semleges pozícióban maradjon (ne hajolj se hátra, se előre közben).
- Térdszalagok:
A térdszalagok szintén megrövidülnek a sok asztalnál, autóban vagy kanapén üléstől. Nyújtsd meg őket háton fekve, a lábadat a falnak támasztva.
„Tanulmányok igazolják, hogy egy új, egészséges tevékenység – például e három testrész napi nyújtása – akkor válik nagy eséllyel az életünk részévé, ha már meglévő szokásunkkal kapcsoljuk össze.”
Ryan Flaherty
Tanulmányok igazolják, hogy egy új, egészséges tevékenység – például e három testrész napi nyújtása – akkor válik nagy eséllyel az életünk részévé, ha már meglévő szokásunkkal kapcsoljuk össze. Szóval miközben esténként tévézel, ne a kanapén heverj. Kelj fel, és ellensúlyozd az ülés kedvezőtlen hatásait ezekkel a nyújtásokkal. Ha mindennapi rutinod részévé válnak, kevésbé fogod merevnek érezni magad, és jobb lesz a mozgástartományod.