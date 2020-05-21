Ne ülj annyit

Szinte mindenkinek, akivel együtt dolgozom – hétköznapi sportolóktól a profi atlétákig – problémája van a farizmával és a csípőjével a túl sok ülés miatt. Gondolj arra, hogy testünk mire való, és mire használtuk évezredeken át: egész nap mozogtunk, hogy élelmet gyűjtsünk. Manapság még a szokásosnál is többet ülünk. Mondanom sem kell, hogy ez nincs jó hatással a testünkre.



A legjobban úgy ellensúlyozhatod a sok ülés hatását, ha növeled az érintett testrészek mobilitását, hogy biztosítsd hajlékonyságukat. Minden este szánj 20 percet arra, hogy elvégezd ezt a nyújtási rutint.