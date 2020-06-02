Légy jelen tudatosabban gyakorlás közben

Mindennapi életünkben, főleg a mai helyzetben, könnyen elveszhetünk a gondolatainkban. Ebben a videóban Branden Collinsworth és Alex Silver-Fagan, a Nike Master Trainerei tippeket osztanak meg velünk arról, hogy hogyan éljük meg tudatosan a pillanatot, függetlenül az aktuális helyzettől. Ismerd meg, hogyan győzheted le a stresszt, hogyan javíthatod a teljesítményed, és hogyan összpontosíthatsz az igazán fontos dolgokra ezeknek az egyszerű stratégiáknak az alkalmazásával.



A jóga és a mindfulness segít a jelenre koncentrálni: arra emlékeztetnek minket, amink már megvan, és akik már vagyunk. Tehát amikor legközelebb úgy érzed, hogy a gondolataid elcsúsznak, és a jövőn kezdesz aggódni, vagy múltbeli dolgokon bánkódsz, tölts el egy percet a légzésedre koncentrálva és összpontosítva. Branden Collinsworth és Alex Silver-Fagan, a Nike Master Trainerei megmutatják, hogy lehetsz tudatosabb jógázás közben és a mindennapi életben.