Kókuszos fehérjeporos palacsinta

Dobd fel a reggeled egy kellemes adag izomépítés-támogató palacsintával: egyszerű elkészíteni, és órákra elég energiát nyújt. A lent található lehetőségekkel a saját igényeidhez szabhatod, a tippjeink pedig megmutatják, hogyan készítheted el még egyszerűbben (pedig így sem bonyolult).



Kellene egy jó kifogás a palacsintázásra? A megfelelő hozzávalókkal egy kisebb adag is elég energiát ad egy hosszabb edzéshez, illetve jól csillapítja az éhségedet edzés után. Ez a recept ideális arányban tartalmaz fehérjét és szénhidrátot ahhoz, hogy ne fogyjon el az energiád edzés közben, de a túlzott cukorbevitel se okozzon problémát. A legjobb pedig az, hogy gyorsan és egyszerűen elkészül (tényleg, 10 perc és már eheted is), és szükség szerint finomhangolhatod a hozzávalókat.