Interjú Madison Keysszel és Sloane Stephensszel

Sloane: Egy klubban teniszezve nőttem fel, és az első élményem elképesztő volt. A legjobb edzőm volt, nagyon szórakoztató edzéseket tartott. Ma is azt mondom, hogy azért teniszezek még mindig, mert nagyon jó volt az első tapasztalatom. Remekül éreztem magam, és vissza akartam menni. Mindig azt mondtam: „Istenem, nagyon szeretnék visszamenni Franciscóhoz. Olyan szórakoztató. Fantasztikusan jól éreztem magam. Szeretném látni a barátaimat”. Úgy érzem, hogy egy gyerek első tapasztalata a legfontosabb, bármit is csinálnak, valahogy mindig ehhez térnek vissza. Ha először teniszezel, és az edződ nem kedves, és nem élvezed az edzést, akkor valószínűleg soha többé nem veszel ütőt a kezedbe.



A tenisz rengeteg jót hozott az életembe. Utazhattam és találkozhattam emberekkel, és olyan sok csodálatos dolgot tettem, hogy meg akartam adni ezt a lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akiknek egyébként soha nem jutna eszükbe teniszezni. Nyilvánvaló, hogy a tenisz nem túl sokrétű sport, így az, hogy ütőt adhatok olyan gyerekek kezébe, akiknek általában nem lenne erre lehetőségük... ez erős indok volt arra, hogy létrehozzam az alapítványomat. Azt akartam, hogy olyan gyerekek, akik hasonlítanak rám, és felnéznek rám, azt érezhessék, ők is teniszezhetnek. A tenisz egy életen át tartó sport, még ha nem is vagy profi, és csak középiskolás csapatban játszol. Amikor elmész egy régebbi klubba, 85 és 90 éves embereket látsz játszani. Annyira csodálatos, mert ez egy életen át tartó sport, és sok mindent ad. Csak meg akartam adni ezt a lehetőséget egy másik generációnak és még változatosabb hátterű gyerekeknek, akiket amúgy nem vonzana a teniszezés.



Madison: Azért hoztam létre az alapítványom, mert korábban egy másikkal dolgoztam, a Fearlessly Girllel. Ez az alapítvány nagyon nagy hangsúlyt fektetett az önbizalom és a vezetői képességek erősítésére a felső tagozatos és középiskolás lányokban. Elmentem néhány iskolába, találkoztam a lányokkal és beszélgettem velük, és imádtam csinálni. Szerettem volna még egy kicsit bővíteni a célcsoporton, és nem csak a felsős és középiskolás lányokra összpontosítani, mert annyi velem egyidős és nálam idősebb dolgozó nőtől hallottam: „Rendben, minden üzeneted remek, de mi is szeretnénk őket hallani, és nekünk is szükségünk van rájuk”. Szerettem volna valóban elérhetővé tenni más sportolók számára is, akik egy alapítvány részesei akartak lenni, mert egy alapítvány létrehozása nagyon kiterjedt folyamat. Szerettem volna létrehozni valamit, aminek több ember is részese lehet, hogy kibővíthessük azt, amit teszünk. Tetszett a Kindness Wins (a kedvesség győz) ötlete, mert ez elég tág fogalom, és nagyon sokféle módon segíthet. Ez volt a legjobb módja annak, hogy egy kicsit segíthessek a világnak.