A bennszülött ikertestvérek, ClearBear és Haatepah a természettel való viszonyukról beszélnek

Mindketten aktívan dolgoztok azon, hogy felhívjátok a figyelmet nemcsak az őslakos népek jogaira, hanem a klímaváltozásra és egyéb környezeti problémákra is. A gyökereitek felfedezése hogyan vezetett ahhoz, hogy ezen a két ügyön dolgozzatok kéz a kézben?



Haatepah: Ha nyersen akarok fogalmazni, azt is mondhatom, hogy mi vagyunk az eredeti környezetvédők. Mindig is együtt tudtunk működni a földdel, egyensúlyban, ahelyett, hogy ellene dolgoznánk. Vagyis az őslakos származásunk felvállalása 100 százalékban kéz a kézben jár a környezetvédelmi aspektussal.



ClearBear: A nyugati nézőpont inkább a föld megszelídítésére koncentrál, és uralni akarja azt, ahelyett, hogy partnernek tekintené. Amikor a földről és az erőforrásokról van szó, az ember egója mindenek felett áll. Minden más alárendelhető a vágyainknak és a szükségleteinknek.



Az őseink hitvallása és életmódja a mai napig az úgynevezett „félművelés” elvét követi: együtt dolgozni a földdel kéz a kézben. Úgy műveltük meg a földet, hogy virágozzon, és tápláltuk, hogy tápláljon bennünket.



Az az őrület, hogy bár rengeteg különböző kultúra, nyelv és hitrendszer van, minden őslakos kultúra közös eleme az az alaptudás, hogy egyek vagyunk a természettel, és ahogy mi bánunk vele, úgy bánik majd velünk ő is.