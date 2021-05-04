A bennszülött ikertestvérek, ClearBear és Haatepah a természettel való viszonyukról beszélnek

Sokan arra használják ezt az időszakot, hogy több időt töltsenek a szabadban, és jobban értékeljék a természetet, ami az őslakos kultúrátok szerves része. Mondanátok még pár szót arról, hogyan látjátok ezt a fajta kapcsolódást?



ClearBear: Sokunknak az agyára megy, hogy folyton odabent kell lenni, és menekülési útvonalat keresünk. Lelassítunk. Ha kimegyünk a szabadba, jobban tudunk kapcsolódni a természethez, a Földhöz, az őseinkhez, és elgondolkodhatunk azon, hogy ki volt itt előttünk, vagy hogy milyen szép ez a táj. El se hiszem, hogy korábban sosem csodálkoztam rá.



Az aktivista munka rengeteg szorongással és stresszel jár, a legjobb természetes stresszoldó pedig, legalábbis nekem, kétségkívül maga a természet. Tudom, hogy ez közhelyesen hangozhat, de tényleg így gondolom. Kimegyünk a természetbe, sétálunk egyet, és máris sokkal jobban érezzük magunkat.



Hogy érzitek, mostanában jobban tudtok kapcsolódni egymáshoz és a földhöz?



ClearBear: Nemrég vásároltam egy lakókocsit, úgyhogy mostanában azzal járok felfedezni, de természetesen biztonságos távolságot tartok másoktól, és óvatos vagyok. Csak elmegyek vele egy-egy helyre, és élvezem a természetet. A társadalmunk 160 km/h-val száguld. A karantén egyik előnye talán az, hogy időt szánunk dolgokra, és veszünk egy mély lélegzetet, mert normális esetben nem mindig van esélyünk arra, hogy csak lélegezzünk, és befogadjuk a pillanatot.



Úgy tudom, zenéltek is együtt. Milyen élmény testvérként megosztani egymással ezt a szenvedélyt, és társnak lenni benne?



Haatepah: Ha olyasvalakivel vagyunk, akivel nem olyan mély a kapcsolatunk, mindig ott van az a hátsó gondolat, hogy csak nehogy kínos helyzetbe hozzam magam. A saját testvérünkkel azonban nincs ilyen, mert rengetegszer láttuk már egymást olyan helyzetben, amikor a másik valamit elrontott, vagy csak idétlenül vagy ostobán viselkedett.



ClearBear: Nincs nyomás.



Haatepah: Pontosan. Szerintem rajtunk kívül sok alkotóra igaz, hogy akkor dolgozunk a legjobban, ha nem vagyunk túl nagy stressznek kitéve.



ClearBear: Amikor írunk egy dalt, amelynek van egy bizonyos hangulata vagy érzelmi töltete, a testvérem pontosan tudja, hogy milyen érzelmet akarok átadni másoknak, amikor eléneklem. Vagy amikor ő énekel, tudom, hogy mit kell tennem: „Ó, tudom ám, hogy mire gondolsz. Tudom, mit érzel”.



Haatepah: Igen, nagyon könnyen kiegészítjük egymást. Jobban, mint sokan.