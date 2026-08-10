Találd meg a stílusod

A stílusod megtalálásához nincsen tiktos recept. Mindig változik és alakul – lehet, hogy csütörtökön már teljesen más, mint szerdán volt.
Ahogy felnövünk, bárhogy változzon is a stílusunk, a lényeg, hogy mindig olyasmit viseljünk, amiben a lehető legmagabiztosabbnak érezzük magunkat.
A Nike eltöltött egy napot 3 tinilánnyal, akik megosztottak velünk néhány tippet és trükköt, melyek segítségével mindannyian kísérletezhetünk a stílusunkkal az Air Max Dn cipőt használva.
Játssz a rétegekkel
„A rétegezés életre kelti a szettemet: például az Air Max Dn cipő, bő farmer és egy rövid szabású felső, ami alól kilátszik az ing gallérja.”
Engedd szabadjára a kreativitásod, és próbáld rétegezni a darabokat – az a felső (vagy szoknya, nadrág, bármi!) a szekrényed legaljáról máris ezer féle megjelenésként variálható.
„A Nike Air Max Dn sportos hangulatot kölcsönöz, amit imádok,” mondta Sophie. A bő póló alatt egy galléros darabot vagy a cipőjéhez illő nyakkendőt visel, és a megjelenése máris szintet lép.
Funmi hangulattábla
„Nagyon színes egyéniség vagyok, ha a stílusomról van szó. Hatáááározottan egy maximalista.”
Funmi azt mondta a Nikenak, az Air Max Dn cipő viselete olyan, mintha felhőkön sétálna. Ezért muszáj volt a szivárvány minden színét belevinnie a megjelenésébe.„Soha nem szabok határt a kreativitásomnak, ha a stílusomról van szó.”
Ha neked is tetszenek a merész és élénk megjelenések, inspirálódj Funmitól. Kísérletezz különböző kiegészítőkkel és színekkel, amíg meg nem találod azt, amitől jól érzed magad.
Hagyd el kényelmesen a komfortzónádat
„Soha nem láttam még ilyen tiniknek készült cipőt, az oldalsó részek azonnal megragadták a figyelmemet. Ráadásul ANNYIRA kényelmes!”
Ha van egy olyan kényelmes sportcipőd, amit a hangulatod szerint variálhatsz, azt jelenti, hogy gond nélkül megváltoztathatod a stílusod.
„Az utcai stílustól a 70-es évek stílusáig, én mindenből viselek magamon egy kicsit,” mondta Bella. Bő ruhadarabjait a polár darabok alá felvett szűkített felsőkkel kombinálja, az Air Max Dn cipővel pedig kényelmet és színt visz a megjelenésbe.
Senki sincs egyetlen stílushoz kötve. Ma öltözzünk fel úgy, ahogy szeretnénk. Amikor holnap felkelünk, tegyünk ugyanígy.