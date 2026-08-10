Találd meg a stílusod

„Nagyon színes egyéniség vagyok, ha a stílusomról van szó. Hatáááározottan egy maximalista.”



Funmi azt mondta a Nikenak, az Air Max Dn cipő viselete olyan, mintha felhőkön sétálna. Ezért muszáj volt a szivárvány minden színét belevinnie a megjelenésébe.„Soha nem szabok határt a kreativitásomnak, ha a stílusomról van szó.”



Ha neked is tetszenek a merész és élénk megjelenések, inspirálódj Funmitól. Kísérletezz különböző kiegészítőkkel és színekkel, amíg meg nem találod azt, amitől jól érzed magad.