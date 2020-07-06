Hogyan motiváljuk mozgásra a gyerekeket?

„Innen már építhetsz az alapokra. Néhány hét rendszeres mozgás után tegyél fel ehhez hasonló kérdéseket: »Milyen érzés a bőrödben lenni?« vagy »Mire képes a tested, amire nem hitted, hogy képes lesz?«” – tanácsolja Cutaia. Ez kialakít egy egészséges kapcsolatot a testükkel, és az elméjük természetes módon átveszi az irányítást. „Hagyd, hogy a biológia dolgozzon helyetted. Nem kell erőltetned a témát” – mondja. „Mivel mozgásra születtünk, amikor a gyerekek elég tevékenységet végeznek, automatikusan érzékelik az agyukban, hogy a mozgás jót tesz nekik.”



Bár jó ötletnek tűnhet, hogy ismertesd a gyerekekkel a testmozgás minden előnyét, jobb, ha nem hozod fel a biológia témáját. „A felnőttek hajlamosak megtenni valamit, ha a »miért« kérdésre tudományos válasz van, de a gyerekeket általában az inspirálja, amikor a »miért« egy történethez kapcsolódik” – mondja Brian Nunez Nike Master Trainer.



Például ahelyett, hogy azt mondanád a gyermekednek, hogy a guggolásos ugrásoktől erős lába lesz, meséld el neki, hogy egy éhes békának milyen erős és gyors lábakra van szüksége egy tó átugrásához, hogy több legyet kapjon el, valamint hogy az ugrások gyakorlásával egyre gyorsabb lesz. Vagy legközelebb, amikor sebesség alapú gyakorlatokat, például terpeszugrást végez, említsd meg neki, hogy a kedvenc táncosa vagy kosárlabda-játékosa az ilyen gyakorlatok miatt tud gyorsan mozogni.



Amikor a dolgokat úgy magyarázod, hogy megértse azokat és érdeklődjön irántuk, sokkal nagyobb valószínűséggel akar majd lelkesen mozogni.