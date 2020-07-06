Hogyan motiváljuk mozgásra a gyerekeket?

Hogyan motiváld a gyerekeket a mozgásra
Edzés
Szerző: Nike Training
Csak úgy győzheted meg a gyerekeket, hogy tornázzanak, ha szórakoztatóvá teszed a dolgot.
Ösztönözd a gyerekeket, hogy mindennap mozogjanak, és végezz velük szórakoztató tevékenységeket, amelyek megnövelik a pulzusukat. Adunk pár tippet azzal kapcsolatban, hogyan tehetsz fel olyan kérdéseket gyermekeidnek, amelyekkel észrevehetik és megérthetik, hogy a mozgástól jobban érzik magukat.
Elhitetni a gyermekekkel, hogy a testmozgás szórakoztató kaland lehet, csupán egyik része annak, hogy rávegyük őket a mozgásra. És hogy mi a másik része? Meggyőződni őket arról, hogy érdekli őket a mozgás, mivel így hajlamosabbak önszántukból elkezdeni.
Csakúgy, mint a felnőtteknél, „nem mondhatod meg, hogy mit érezzenek a gyerekek” – mondja Diana Cutaia, a Coaching Peace Consulting alapítója, aki a Nike szociális és közösségi hatásért felelős csapatában dolgozik. „Viszont lehetőséget adhatsz nekik, hogy átgondolják érzéseiket, és saját következtetéseket vonjanak le.”
„Öt egymást követő napon kérd meg a gyermeked, hogy csatlakozzon hozzád egy edzés erejéig a Brian és Bella Nunez fitneszkalandja programunk vagy más pulzusnövelő tevékenység során (például fogócska az udvaron). Az első nap után minden reggel tegyél fel neki egy pár kérdést arról, hogyan érzi magát” – mondja Cutaia. Néhány példa: „Hogy érzed magad ma? Több energiád van? Jobban aludtál? Szeretnél több ilyet csinálni?” Ezek a kérdések segítenek gyermekednek észrevenni olyan érzéseket és hatásokat, amelyekre esetleg magától nem jött volna rá anélkül, hogy úgy érezte volna, hogy valamiről „meggyőzték”.
„A felnőttek hajlamosak megtenni valamit , ha a »miért« kérdésre tudományos válasz van, de a gyerekeket általában az inspirálja, ha a »miért« egy történethez kapcsolódik”
Brian Nunez, Nike Master Trainer
„Innen már építhetsz az alapokra. Néhány hét rendszeres mozgás után tegyél fel ehhez hasonló kérdéseket: »Milyen érzés a bőrödben lenni?« vagy »Mire képes a tested, amire nem hitted, hogy képes lesz?«” – tanácsolja Cutaia. Ez kialakít egy egészséges kapcsolatot a testükkel, és az elméjük természetes módon átveszi az irányítást. „Hagyd, hogy a biológia dolgozzon helyetted. Nem kell erőltetned a témát” – mondja. „Mivel mozgásra születtünk, amikor a gyerekek elég tevékenységet végeznek, automatikusan érzékelik az agyukban, hogy a mozgás jót tesz nekik.”
Bár jó ötletnek tűnhet, hogy ismertesd a gyerekekkel a testmozgás minden előnyét, jobb, ha nem hozod fel a biológia témáját. „A felnőttek hajlamosak megtenni valamit, ha a »miért« kérdésre tudományos válasz van, de a gyerekeket általában az inspirálja, amikor a »miért« egy történethez kapcsolódik” – mondja Brian Nunez Nike Master Trainer.
Például ahelyett, hogy azt mondanád a gyermekednek, hogy a guggolásos ugrásoktől erős lába lesz, meséld el neki, hogy egy éhes békának milyen erős és gyors lábakra van szüksége egy tó átugrásához, hogy több legyet kapjon el, valamint hogy az ugrások gyakorlásával egyre gyorsabb lesz. Vagy legközelebb, amikor sebesség alapú gyakorlatokat, például terpeszugrást végez, említsd meg neki, hogy a kedvenc táncosa vagy kosárlabda-játékosa az ilyen gyakorlatok miatt tud gyorsan mozogni.
Amikor a dolgokat úgy magyarázod, hogy megértse azokat és érdeklődjön irántuk, sokkal nagyobb valószínűséggel akar majd lelkesen mozogni.
„Innen már építhetsz az alapokra. Néhány hét rendszeres mozgás után tegyél fel ehhez hasonló kérdéseket: »Milyen érzés a bőrödben lenni?« vagy »Mire képes a tested, amire nem hitted, hogy képes lesz?«” – tanácsolja Cutaia. Ez kialakít egy egészséges kapcsolatot a testükkel, és az elméjük természetes módon átveszi az irányítást. „Hagyd, hogy a biológia dolgozzon helyetted. Nem kell erőltetned a témát” – mondja. „Mivel mozgásra születtünk, amikor a gyerekek elég tevékenységet végeznek, automatikusan érzékelik az agyukban, hogy a mozgás jót tesz nekik.”
Bár jó ötletnek tűnhet, hogy ismertesd a gyerekekkel a testmozgás minden előnyét, jobb, ha nem hozod fel a biológia témáját. „A felnőttek hajlamosak megtenni valamit, ha a »miért« kérdésre tudományos válasz van, de a gyerekeket általában az inspirálja, amikor a »miért« egy történethez kapcsolódik” – mondja Brian Nunez Nike Master Trainer.
Például ahelyett, hogy azt mondanád a gyermekednek, hogy a guggolásos ugrásoktól erős lába lesz, meséld el neki, hogy egy éhes békának milyen erős és gyors lábakra van szüksége egy tó átugrásához, hogy több legyet kapjon el, valamint hogy az ugrások gyakorlásával egyre gyorsabb lesz. Vagy legközelebb, amikor sebesség alapú gyakorlatokat, például terpeszugrást végez, említsd meg neki, hogy a kedvenc táncosa vagy kosárlabda-játékosa az ilyen gyakorlatok miatt tud gyorsan mozogni.
Amikor a dolgokat úgy magyarázod, hogy megértse azokat és érdeklődjön irántuk, sokkal nagyobb valószínűséggel akar majd lelkesen mozogni.