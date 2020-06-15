Hogyan legyünk egyértelműek a gyerekek edzőjeként

„A gyerekek energiaszintje igazán magas” – mondja Elaisa, ami azt jelenti, hogy nem akarod, hogy sokáig mozdulatlanul álldogáljanak. Tervezd úgy, hogy az utasításra szánt idő ne haladja meg a teljes edzésidő 20 százalékát, így a gyerekeknek még bőven marad idejük az aktív mozgásra. Csak figyelj oda rá, hogy magadnak is elegendő időt adj ahhoz, hogy egyértelműen kommunikálj.



Amikor a gyerekeket ellenőrzöd, kérdezd meg tőlük, hogy 1-től 5-ig hogyan boldogulnak, és ennek megfelelően alakítsd az edzést. Elaisa azt is tapasztalja, hogy „a gyerekek fogékonyabbak, ha minden apró sikert megünneplünk.”



És ennyi! Amennyiben hasznosnak találtad az edzés hat alapszabályát, akkor még több tanácsot tartogatunk a számodra, hogy megtudd, hogyan tudsz családoddal együtt formában maradni.