Hogyan legyünk egyértelműek a gyerekek edzőjeként
Edzés
Nike Training
Ha egyértelmű és tömör utasításokat adsz, a gyereknek is több idejük marad játékra.
Tanuld meg, hogyan lehet a gyerekeket foglalkozásaik alatt rövid és világos utasításokkal folyamatosan lekötni. Ettől nem csak nekik lesz szórakoztatóbb a feladat, de még neked is könnyebb lesz őket tanítanod. Mindenki nyer.
Amikor a gyerekek sok időt töltenek otthon, nagyon nyughatatlanná tudnak válni – ugyanis komoly energiától kell megszabadulniuk. Az edzői hozzáállás hat alapszabályát azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítsünk gyermekedet aktív mozgásra ösztönözni.
Ezen a hetén a „tömör és egyértelmű” alapszabály a témánk, amelyet Elaisa Bonordennel, a Nike berlini Skatehalle gördeszkapályán tartott Girl Night Sessions elnevezésű programjának edzőjével vitatunk meg.
A tudás kulcsfontosságú
A Skatehalle gördeszkapályán Elaisa már évek óta gördeszkázásra tanítja a gyerekeket. Ami pedig a módszerét illeti, ő azt vallja, hogy „Mi magunk is próbáljuk ki, hogy lássuk, mennyire nehéz. Ez segít átlátni, hogy mi mindent kell a gyerekeknek megtanulniuk egy-egy edzés alatt, és hogy mi az, ami nehézséget okozhat a számukra.”
„Minél többet tudunk a sportágról, annál egyértelműbb utasításokat tudunk adni nekik” – mondja Elaisa. Szóval mielőtt még az edzésnek nekivágnál, nézz utána a megtanítandó anyagnak.
Minél rövidebben, annál jobb
„A gyerekek energiaszintje igazán magas” – mondja Elaisa, ami azt jelenti, hogy nem akarod, hogy sokáig mozdulatlanul álldogáljanak. Tervezd úgy, hogy az utasításra szánt idő ne haladja meg a teljes edzésidő 20 százalékát, így a gyerekeknek még bőven marad idejük az aktív mozgásra. Csak figyelj oda rá, hogy magadnak is elegendő időt adj ahhoz, hogy egyértelműen kommunikálj.
Amikor a gyerekeket ellenőrzöd, kérdezd meg tőlük, hogy 1-től 5-ig hogyan boldogulnak, és ennek megfelelően alakítsd az edzést. Elaisa azt is tapasztalja, hogy „a gyerekek fogékonyabbak, ha minden apró sikert megünneplünk.”
És ennyi! Amennyiben hasznosnak találtad az edzés hat alapszabályát, akkor még több tanácsot tartogatunk a számodra, hogy megtudd, hogyan tudsz családoddal együtt formában maradni.