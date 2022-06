Hogyan hangolhatod össze az edzésedet és a menstruációs ciklusodat? FNTK

Beszéljünk a menstruációs ciklusod nyomon követéséről: miért jó, ha nyomon követed, és ezt milyen módokon teheted meg.

Mikor is volt?

Ki az, aki tudja, mikor volt az utolsó vérzésének az első napja? Azt meg főleg, hogy milyen napra esett a ciklus közepe? Ezt nagyon kevesen tartjuk számon, így csak halvány fogalmaink vannak arról, hogyan is működik a ciklusunk. Minden ember teste más, és a menstruációs ciklusok a következők miatt jelentősen eltérhetnek: életkor, egészségi állapot, gének, viselkedés, BMI és fogamzásgátló eszközök. Ezért bár napokból álló időszakokat javaslunk az edzésed és a menstruációs ciklusod összehangolásához, ezek csak útmutatásként szolgálnak – a ciklusod lehet 25 vagy akár 31 napos is, vagy lehet teljesen rendszertelen. De a nyomon követése akkor is lehetséges.

A nyomon követés módjai

A vérzésed több okból is hasznos nyomon követni. Magabiztosabbnak érzed majd magad attól, hogy tudod, mikorra várható a következő vérzésed, és képes leszel megérteni a menstruációs ciklusod alatti mintázatokat. Ha rossz a kedved, akkor megnézheted, hol tartasz a ciklusodban és mondhatod magadnak: „persze, most ingadoznak a legjobban a hormonjaim, nem csoda.” Így könnyebben kezelheted majd a hangulataidat. A vérzésed nyomon követése azt is segít megállapítani, hogy mikor van a termékeny időszakod, ami akkor is hasznos, ha szeretnél teherbe esni, vagy épp el szeretnéd kerülni azt.

Nem kell hozzá technológia vagy egyéb bonyolult módszer, elkezdheted úgy, hogy feljegyzed egy darab papírra — tegyél egy csillagot a naptáradba a vérzésed első napján, és innen haladj előre és hátrafelé. Azt is rögzítsd, hogyan érzed magad testileg és lelkileg, így jobban fel tudod mérni, hogyan reagál a tested a hormonok változására. Használhatsz alkalmazást is a menstruációs ciklusod követésére, és a hagyományos testhőmérséklet-méréses módszer is népszerű az ovuláció időpontjának megállapítására. Megméred a testhőmérsékleted egy lázmérővel minden reggel, mielőtt még kikelnél az ágyból, és amikor a testhőmérsékleted kissé megemelkedett, akkor tudni fogod, hogy épp ovulálsz.