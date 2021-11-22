Aludj jobban ma este, hogy holnap jobban fuss

Lehet, hogy nem vagy profi futó, de mégis a napod csaknem egyharmadát edzéssel töltöd. Vagy legalábbis ez lenne az ideális.



Ugyanis a 7–9 óra alvás a legjobb edzéstámogató eszköz, és lehetőséget ad arra, hogy feltöltsd az elemeidet – mondja dr. Cheri Mah, a San Francisco-i Kalifornia Egyetem Human Performance Centerének orvoskutatója és a Nike Performance Council tagja, aki az alvás és a teljesítmény kérdésére specializálódott, az élsportolók körében. „Hat óra alvással 60 százalékra töltjük fel az elemeinket, és sokkal hamarabb lemerülünk”– mondja dr. Mah. „Próbáljuk ki, hogy minden este 80, 90 vagy 100 százalékra töltődünk fel, és nézzük meg, úgy mire vagyunk képesek.”



Ha megfosztjuk magunkat a kellő alvástól, Mah szerint minden összeomlik. Ezt így példázza:



1. Nem vág olyan gyorsan az eszünk. Ha 24 órán keresztül ébren maradunk, a kognitív és motoros képességeink körülbelül ugyanannyira károsodnak, mint 0,10 százalékos véralkohol-koncentráció esetén, ami magasabb, mint a vezetéshez megengedett alkoholos befolyásoltság szintje.



2. Akár meg is betegedhetünk. Ha folyamatosan hat órát vagy annál kevesebbet alszunk, négyszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy megfázunk, mint ha hét vagy több órát aludnánk.



3. Meghízhatunk. A krónikus alvásmegvonás befolyásolja az éhséget szabályozó leptin és ghrelin hormonokat, aminek következtében szívesebben fogyaszthatunk telített zsírsavakban és cukorban gazdagabb ételeket.



A sportolók számára talán legrosszabb hír azonban Mah jelenlegi kutatásából származik, amely szerint ha több egymást követő napon keresztül nem alszunk eleget, megváltozik a koordinációs mintázatunk és a biomechanikánk. „Ez természetes hatással van a teljesítményre, de egyéb esetleges következményei is lehetnek: például az adott személy idővel nagyobb sérülési kockázatnak lehet kitéve” – mondja Mah.



Mindezek után miért van mégis az, hogy az amerikai felnőttek 70 százaléka egy átlagos éjszakán kevesebbet alszik a javasolt mennyiségnél? Azért, mert időt szakítani a minőségi alvásra – ugyanúgy mint a rendszeres mozgásra és az egészséges táplálkozásra – nehéz.