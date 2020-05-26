Gyerekek edzése otthon

Mozgás
Utolsó frissítés: 2020. május 26.

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Gyerekek edzése otthoni gyakorlatokkal

Hat egyszerű lépés a gyerekek aktivitásának megőrzése érdekében.

Bizonyára már profin felügyeled az otthoni edzéseket, de ahhoz, hogy lelkesedésed kitartson, a Made to Play segítségével szeretnénk neked a legjobb tanácsokat adni a gyerekek edzéséhez, hogy egészségesebb és boldogabb életet alakíthassanak ki maguknak, annak ellenére, hogy több időt töltenek odabent. Olvasd el az alábbi hat tanácsunkat, és csatlakozz te is családoddal ahhoz a 16 millió gyerekhez, akik világszerte a Made to Play segítségével mozognak.

  1. Első az önbizalom
    Motiváld a gyerekeket edzés utáni teljesítményértékelésekkel és pontozással. Készíts grafikont, ragaszd ki a hűtőre, és a jó teljesítményt jelöld rajta aranyszínű csillagokkal.
  2. Ösztönözz együttműködésre
    Oszd ki a szerepeket és a feladatokat, így mindenki hasznosnak érzi majd magát. Váltogasd a játékokat és a tevékenységeket, hogy gyermekeid aktívabbak legyenek és kevesebb időt töltsenek várakozással.
  3. Ünnepelj!
    Ösztönözd az erőfeszítést, az elszántságot, az együttműködést és a csapatszellemet. A kitartást ugyanúgy jutalmazd, mint a teljesítményt. Bátorítsd a gyerkőcöket pacsikkal vagy vállveregetéssel, még akkor is, ha hibáznak.
  4. Adj teret az önállóságnak
    Tegyél fel kérdéseket, és hagyd, hogy a gyerekek döntsenek. Akár rájuk is bízhatod a napi rutint. Adj lehetőséget, hogy elkészítsék saját edzésrutinjukat, táncos koreográfiájukat, vagy adj nekik csapatban megoldandó feladatokat.
  5. Magyarázz tömören és világosan
    Tartsd a 80/20 arányt. A foglalkozások 20%-ában ismertesd a feladatot, a maradék 80%-ot szánd a végrehajtására. Kérd meg a gyerekeket, hogy értékeljék 1-től 5-ig a feladatokat, hogy azokat igényeik szerint tudd alakítani.
  6. Hagyj időt a beszélgetésre
    Mozgás után üljetek össze, és szánj időt a beszélgetésre. Ne tarts kiselőadást: engedd, hogy mindenki elmondja, amit akar.

Made to Play edzőink tippeket, trükköket és tanácsokat adnak mind a hat lépéssel kapcsolatban, hogy tovább fejleszthesd tudásod.

Családi edzések felfedezése

Made to Play edzőink tippeket, trükköket és tanácsokat adnak mind a hat lépéssel kapcsolatban, hogy tovább fejleszthesd tudásod.

Családi edzések felfedezése
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Eredeti közzététel: 2020. május 8.