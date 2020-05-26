Gyerekek edzése otthoni gyakorlatokkal

Bizonyára már profin felügyeled az otthoni edzéseket, de ahhoz, hogy lelkesedésed kitartson, a Made to Play segítségével szeretnénk neked a legjobb tanácsokat adni a gyerekek edzéséhez, hogy egészségesebb és boldogabb életet alakíthassanak ki maguknak, annak ellenére, hogy több időt töltenek odabent. Olvasd el az alábbi hat tanácsunkat, és csatlakozz te is családoddal ahhoz a 16 millió gyerekhez, akik világszerte a Made to Play segítségével mozognak.