Gyerekek edzése otthoni gyakorlatokkal

Gyerekek edzése otthon
Mozgás
Utolsó frissítés: 2020. május 26.
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Hat egyszerű lépés a gyerekek aktivitásának megőrzése érdekében.
Bizonyára már profin felügyeled az otthoni edzéseket, de ahhoz, hogy lelkesedésed kitartson, a Made to Play segítségével szeretnénk neked a legjobb tanácsokat adni a gyerekek edzéséhez, hogy egészségesebb és boldogabb életet alakíthassanak ki maguknak, annak ellenére, hogy több időt töltenek odabent. Olvasd el az alábbi hat tanácsunkat, és csatlakozz te is családoddal ahhoz a 16 millió gyerekhez, akik világszerte a Made to Play segítségével mozognak.
- Első az önbizalom
Motiváld a gyerekeket edzés utáni teljesítményértékelésekkel és pontozással. Készíts grafikont, ragaszd ki a hűtőre, és a jó teljesítményt jelöld rajta aranyszínű csillagokkal.
- Ösztönözz együttműködésre
Oszd ki a szerepeket és a feladatokat, így mindenki hasznosnak érzi majd magát. Váltogasd a játékokat és a tevékenységeket, hogy gyermekeid aktívabbak legyenek és kevesebb időt töltsenek várakozással.
- Ünnepelj!
Ösztönözd az erőfeszítést, az elszántságot, az együttműködést és a csapatszellemet. A kitartást ugyanúgy jutalmazd, mint a teljesítményt. Bátorítsd a gyerkőcöket pacsikkal vagy vállveregetéssel, még akkor is, ha hibáznak.
- Adj teret az önállóságnak
Tegyél fel kérdéseket, és hagyd, hogy a gyerekek döntsenek. Akár rájuk is bízhatod a napi rutint. Adj lehetőséget, hogy elkészítsék saját edzésrutinjukat, táncos koreográfiájukat, vagy adj nekik csapatban megoldandó feladatokat.
- Magyarázz tömören és világosan
Tartsd a 80/20 arányt. A foglalkozások 20%-ában ismertesd a feladatot, a maradék 80%-ot szánd a végrehajtására. Kérd meg a gyerekeket, hogy értékeljék 1-től 5-ig a feladatokat, hogy azokat igényeik szerint tudd alakítani.
- Hagyj időt a beszélgetésre
Mozgás után üljetek össze, és szánj időt a beszélgetésre. Ne tarts kiselőadást: engedd, hogy mindenki elmondja, amit akar.
Made to Play edzőink tippeket, trükköket és tanácsokat adnak mind a hat lépéssel kapcsolatban, hogy tovább fejleszthesd tudásod.
Made to Play edzőink tippeket, trükköket és tanácsokat adnak mind a hat lépéssel kapcsolatban, hogy tovább fejleszthesd tudásod.