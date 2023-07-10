Grace Geyoro: Tökéletes pontosság

A középpályás mester
Egy harcos a pályán; egy igazi középpályás mester, aki meghatározza a játék tempóját. Amikor Grace Geyorónál van a labda, bármi megtörténhet. Olvass tovább, hogy többet megtudj a francia tehetségről.
Vedd át Grace mozgékonyságát
A Phantom Luna a gyors, ügyes bevágásokhoz készült, és lehetővé teszi Grace Geyoro számára, hogy a pillanatnak éljen, és a kreativitás és az erő kombinációjával irányítsa a középpályát. Neked milyen lehetőségeket nyújthat?
„Középpályásként szeretem előkészíteni a terepet a csapattársaimnak. Szeretek jól helyezkedni a gólszerzéshez, a passzhoz és a játék minél zökkenőmentesebbé tételéhez.”
Grace Geyoro
Francia női futballválogatott
Allez Les Bleus!
Itt az ideje, hogy a Les Bleues bevonuljon a porondra! Szurkolj Grace-nek és csapatának a francia válogatott 2023-as mezében.
Mozgasd meg az egész tested
Ebben a Grace Geyoro és Edwige Ahonto edző által vezetett erősítő köredzésben megmozgathatod az egész testedet, különös tekintettel a karokra. Már elérhető a Nike Training Club alkalmazásban.