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Utolsó frissítés: 2023. július 10.
Olvasási idő: 2 perc

A középpályás mester

Egy harcos a pályán; egy igazi középpályás mester, aki meghatározza a játék tempóját. Amikor Grace Geyorónál van a labda, bármi megtörténhet. Olvass tovább, hogy többet megtudj a francia tehetségről.

Grace Geyoro: Tökéletes pontosság

Vedd át Grace mozgékonyságát

A Phantom Luna a gyors, ügyes bevágásokhoz készült, és lehetővé teszi Grace Geyoro számára, hogy a pillanatnak éljen, és a kreativitás és az erő kombinációjával irányítsa a középpályát. Neked milyen lehetőségeket nyújthat?

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„Középpályásként szeretem előkészíteni a terepet a csapattársaimnak. Szeretek jól helyezkedni a gólszerzéshez, a passzhoz és a játék minél zökkenőmentesebbé tételéhez.”

Grace Geyoro: Tökéletes pontosság

Grace Geyoro
Francia női futballválogatott

Grace Geyoro: Tökéletes pontosság

Allez Les Bleus!

Itt az ideje, hogy a Les Bleues bevonuljon a porondra! Szurkolj Grace-nek és csapatának a francia válogatott 2023-as mezében.

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Grace Geyoro: Tökéletes pontosság

Mozgasd meg az egész tested

Ebben a Grace Geyoro és Edwige Ahonto edző által vezetett erősítő köredzésben megmozgathatod az egész testedet, különös tekintettel a karokra. Már elérhető a Nike Training Club alkalmazásban.

Mozogj Grace-szelIsmerj meg még több sportolót

Eredeti közzététel: 2023. július 10.