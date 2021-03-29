Fitzroy Lions: egyesítő erő

Közösség

Abdulmalik Abdurahman 17 évesen egy olyan közösséget akart létrehozni, amely nyitva áll minden gyerek előtt, bármilyen háttérrel is rendelkezzen – és megszületett a Fitzroy Lions klub.

Utolsó frissítés: 2021. március 29.

Új sorozatunk, „Az alapoktól kezdve” olyan embereket mutat be a világ minden pontjáról, akik tudják, hogy képesek megváltoztatni a közösségüket és a világot a futball és a sport erejével.

Abdulmalik Abdurahmannak ez a változtatás a mindenki számára elérhető lehetőségek létrehozását jelentette a fiataloknak Melbourne belvárosában, Ausztráliában. Ezért indította a Fitzroy Lions futballklubot, amely lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy ingyenesen focizhassanak. A közös cél révén, hogy sportolási lehetőséget nyújtsanak a lányoknak és fiúknak, a Nike összefogott a Lions klubbal a 2018-as szezontól kezdve, és segítséget nyújt a finanszírozásban, az edzésben, valamint a meccsfelszerelések és futballcipők biztosításában.

A játék és a versenyzés jelenleg különbözőnek tűnik a Fitzroy Lions és mindannyiunk számára is. Azonban a sport továbbra is az inspiráció forrása, hogy megmutassuk a világnak, mi minden lehetséges, ha összefogunk.

Nézd meg (a 2019 decemberében Melbourne-ben, Ausztráliában felvett) „Az alapoktól kezdve” második részét fent, és olvass részletesebben a Fitzroy Lions SC családját alkotó emberekről lent.

Fitzroy Lions SC

Fitzroy, Ausztrália (37.8011° S, 144.9789° E)

Fitzroy Lions SC

Fitzroy, Ausztrália (37.8011° S, 144.9789° E)

„A Fitzroy Lions futballklub egyedülálló Ausztráliában” – mondja Abdulmalik Abdurahman, a klub alapítója. „Így kell, hogy az emberek emlékezzenek erre a klubra: ez egy egyedülálló fociklub.”

Az embereknek így kell emlékeznie magára Abdulra is. Etiópiában született, és gyerekként került át Ausztráliába, Melbourne-be. Azt mondja, hogy a futball lehetővé tette számára, hogy kapcsolatban maradjon kultúrájával, és megtalálja önmagát az új hazájában is. Amikor azonban a tagdíjak túl magassá váltak, fel kellett hagynia a futballal.

„Nem tudtam kifizetni a regisztrációs díjat, így azt mondtam magamnak, tennem kell valamit az ügyben.” – emlékszik vissza Abdul.

És tett is. 2013-ban Abdul megalapította a Fitzroy Lionst.

„Hiszem, hogy a futballnak ingyenesnek kell lennie. A Fitzroy Lionsnál gondoskodunk arról, hogy a gyerekeknek a közösségből lehetőséget biztosítsunk a sportolásra és a játékra” – mondja Abdul. „Egyáltalán nincs regisztrációs díj. Semmit sem kell fizetned azért, hogy játszhass.”

7 év elteltével ez a klub nem csupán a gyerekek számára nyújt lehetőséget a focizásra, de összehozza az embereket is.

„Azt hiszem, ez a klub tökéletesen teljesíti ezt: az emberek csak összejönnek, és tanulnak egymástól, miközben fociznak” – mondja Abdul. „Nem csupán együtt fociznak. Megtanulnak egyre jobban együttműködni.”

Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC

„Amikor egy másik csapatban játszottam, a barátnőm és én voltunk csak muszlim lányok a játékosok között. Látni lehetett, ahogy az emberek megbámulnak. Amikor itt kezdtem focizni, napról napra kellemesebben éreztem magam, mert a körülöttem lévő játékosok mind hidzsábot viselnek. Azt hiszem, sikerül ledöntenünk egy sztereotípiát.”

Hanan
játékos

Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC

„Az edzőnk sok gyakorlatot csináltat velünk, méghozzá nehezeket, mert mindig azt mondja: könnyebb soha nem lesz. Egyre nehezebbek a gyakorlatok, de ez tesz jobb játékossá és sportolóvá.” Amikor minden nehéz, és majdnem feladnánk, akkor motiváljuk egymást. Bizony! Hálás vagyok a csapattársaimnak.”

Tuji
játékos

Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC

Erről a történetről 2019 decemberében számoltak be.

Eredeti közzététel: 2021. január 11.