Fitzroy Lions: egyesítő erő
Közösség
Abdulmalik Abdurahman 17 évesen egy olyan közösséget akart létrehozni, amely nyitva áll minden gyerek előtt, bármilyen háttérrel is rendelkezzen – és megszületett a Fitzroy Lions klub.
Új sorozatunk, „Az alapoktól kezdve” olyan embereket mutat be a világ minden pontjáról, akik tudják, hogy képesek megváltoztatni a közösségüket és a világot a futball és a sport erejével.
Abdulmalik Abdurahmannak ez a változtatás a mindenki számára elérhető lehetőségek létrehozását jelentette a fiataloknak Melbourne belvárosában, Ausztráliában. Ezért indította a Fitzroy Lions futballklubot, amely lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy ingyenesen focizhassanak. A közös cél révén, hogy sportolási lehetőséget nyújtsanak a lányoknak és fiúknak, a Nike összefogott a Lions klubbal a 2018-as szezontól kezdve, és segítséget nyújt a finanszírozásban, az edzésben, valamint a meccsfelszerelések és futballcipők biztosításában.
A játék és a versenyzés jelenleg különbözőnek tűnik a Fitzroy Lions és mindannyiunk számára is. Azonban a sport továbbra is az inspiráció forrása, hogy megmutassuk a világnak, mi minden lehetséges, ha összefogunk.
Nézd meg (a 2019 decemberében Melbourne-ben, Ausztráliában felvett) „Az alapoktól kezdve” második részét fent, és olvass részletesebben a Fitzroy Lions SC családját alkotó emberekről lent.
„A Fitzroy Lions futballklub egyedülálló Ausztráliában” – mondja Abdulmalik Abdurahman, a klub alapítója. „Így kell, hogy az emberek emlékezzenek erre a klubra: ez egy egyedülálló fociklub.”
Az embereknek így kell emlékeznie magára Abdulra is. Etiópiában született, és gyerekként került át Ausztráliába, Melbourne-be. Azt mondja, hogy a futball lehetővé tette számára, hogy kapcsolatban maradjon kultúrájával, és megtalálja önmagát az új hazájában is. Amikor azonban a tagdíjak túl magassá váltak, fel kellett hagynia a futballal.
„Nem tudtam kifizetni a regisztrációs díjat, így azt mondtam magamnak, tennem kell valamit az ügyben.” – emlékszik vissza Abdul.
És tett is. 2013-ban Abdul megalapította a Fitzroy Lionst.
„Hiszem, hogy a futballnak ingyenesnek kell lennie. A Fitzroy Lionsnál gondoskodunk arról, hogy a gyerekeknek a közösségből lehetőséget biztosítsunk a sportolásra és a játékra” – mondja Abdul. „Egyáltalán nincs regisztrációs díj. Semmit sem kell fizetned azért, hogy játszhass.”
7 év elteltével ez a klub nem csupán a gyerekek számára nyújt lehetőséget a focizásra, de összehozza az embereket is.
„Azt hiszem, ez a klub tökéletesen teljesíti ezt: az emberek csak összejönnek, és tanulnak egymástól, miközben fociznak” – mondja Abdul. „Nem csupán együtt fociznak. Megtanulnak egyre jobban együttműködni.”
„Amikor egy másik csapatban játszottam, a barátnőm és én voltunk csak muszlim lányok a játékosok között. Látni lehetett, ahogy az emberek megbámulnak. Amikor itt kezdtem focizni, napról napra kellemesebben éreztem magam, mert a körülöttem lévő játékosok mind hidzsábot viselnek. Azt hiszem, sikerül ledöntenünk egy sztereotípiát.”
Hanan
játékos
„Az edzőnk sok gyakorlatot csináltat velünk, méghozzá nehezeket, mert mindig azt mondja: könnyebb soha nem lesz. Egyre nehezebbek a gyakorlatok, de ez tesz jobb játékossá és sportolóvá.” Amikor minden nehéz, és majdnem feladnánk, akkor motiváljuk egymást. Bizony! Hálás vagyok a csapattársaimnak.”
Tuji
játékos
Erről a történetről 2019 decemberében számoltak be.