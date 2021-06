Fitzroy Lions SC

„A Fitzroy Lions futballklub egyedülálló Ausztráliában” – mondja Abdulmalik Abdurahman, a klub alapítója. „Így kell, hogy az emberek emlékezzenek erre a klubra: ez egy egyedülálló fociklub.”



Az embereknek így kell emlékeznie magára Abdulra is. Etiópiában született, és gyerekként került át Ausztráliába, Melbourne-be. Azt mondja, hogy a futball lehetővé tette számára, hogy kapcsolatban maradjon kultúrájával, és megtalálja önmagát az új hazájában is. Amikor azonban a tagdíjak túl magassá váltak, fel kellett hagynia a futballal.



„Nem tudtam kifizetni a regisztrációs díjat, így azt mondtam magamnak, tennem kell valamit az ügyben.” – emlékszik vissza Abdul.



És tett is. 2013-ban Abdul megalapította a Fitzroy Lionst.



„Hiszem, hogy a futballnak ingyenesnek kell lennie. A Fitzroy Lionsnál gondoskodunk arról, hogy a gyerekeknek a közösségből lehetőséget biztosítsunk a sportolásra és a játékra” – mondja Abdul. „Egyáltalán nincs regisztrációs díj. Semmit sem kell fizetned azért, hogy játszhass.”



7 év elteltével ez a klub nem csupán a gyerekek számára nyújt lehetőséget a focizásra, de összehozza az embereket is.



„Azt hiszem, ez a klub tökéletesen teljesíti ezt: az emberek csak összejönnek, és tanulnak egymástól, miközben fociznak” – mondja Abdul. „Nem csupán együtt fociznak. Megtanulnak egyre jobban együttműködni.”