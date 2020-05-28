Érd el céljaidat napi rituálék segítségével

Az ilyen napi rituálék kialakítását kezd azzal, hogy minden este és reggel 10-10 percet erre szánsz. Bármit is csinálnj ebben az időben, az legyen egyszerű és élvezetes, és ami a legfontosabb, támogassa a miérted. Az is lehet, hogy már van berögzült rutinod a napok elkezdéséhez és befejezéséhez, és már csak egy kis finomításra van szükséged, vagy esetleg arra, hogy hozzáadj egy olyan konkrét dolgot, amitől a rutin jobban illeszkedik a céljaidhoz.



Ha például a miértjeid az általános jóllét és a teljesítmény javítása, érdemes lehet minden reggel sok folyadékot inni, meditálni pár percet, azonnal felvenni a futócipőt, vagy kipróbálni az egyik miniedzésünket, és csinálni egy gyors joga flow gyakorlatot. Esténként lazíthatsz a kedvenc zenédre, szivacshengerezhetsz, reflektálhatsz arra, hogy mi ment jól aznap, és tervet készíthetsz másnapra. Az ilyen apró ösztönzések talán elsőre nem tűnnek jelentősnek, de idővel összeadódnak, és pozitívan hatnak minden tevékenységedre.



Akár a nulláról kezded felépíteni ezeket a szokásokat, akár a meglévő rutinodat tökéletesíted, tedd fel magadnak a kérdést, hogy ezek a rituálék támogatják-e a céljaidat: a rutinom segít abban, hogy megnyerjem a reggelt? Olyan módon lazítok esténként, amely segít követni a céljaimat?