Érd el céljaidat napi rituálék segítségével
Edzés és táplálkozás
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Hogyan kezdhetjük és zárhatjuk a napot céltudatosan a „lelkiismeretes rituálékra” fókuszálva?
Feltetted már magadnak a kérdést, hogy miért mész végig ugyanazon a rutinon minden reggel és este? Előfordulhat, hogy minden nap az ágynak ugyanazon az oldalán alszunk, ugyanazt a kávét isszuk, ugyanazt esszük, és ugyanazt az edzést csináljuk végig. Az, hogy ezek a minták szokássá váltak, nem jelenti azt, hogy „rosszak” – lehetnek normális, egészséges rutinok is. Az esetleges problémát az okozhatja, ha ezekben a tevékenységekben nincs céltudatosság. Márpedig kellene, hogy legyen.
Az egyik különbség a magas és az alacsony szinten teljesítők között az úgynevezett „lelkiismeretes rituálék” követése – ezek olyan rutintevékenységek, amelyek mögött szándék van, és amelyek testreszabottan segítik személyes céljainkat.
Véleményem szerint a tartalmas reggeli és esti rituálék kialakítása az egyik legfontosabb eszköz a bennünk rejlő potenciál kibontakoztatásához. Ezek a rituálék pozitív lendületet hoznak, továbbá kinyilatkoztatják az univerzumnak, hogy tisztában vagyunk a miértjeinkkel – a mélyen gyökerező okokkal, amiért időt fektetünk a céltudatos gyakorlásba –, és hogy nem fogunk letérni az útról.
„A lelkiismeretes rituálék olyan rutintevékenységek, amelyek mögött szándék van, és amelyek testreszabottan segítik személyes céljainkat.”
Az ilyen napi rituálék kialakítását kezd azzal, hogy minden este és reggel 10-10 percet erre szánsz. Bármit is csinálnj ebben az időben, az legyen egyszerű és élvezetes, és ami a legfontosabb, támogassa a miérted. Az is lehet, hogy már van berögzült rutinod a napok elkezdéséhez és befejezéséhez, és már csak egy kis finomításra van szükséged, vagy esetleg arra, hogy hozzáadj egy olyan konkrét dolgot, amitől a rutin jobban illeszkedik a céljaidhoz.
Ha például a miértjeid az általános jóllét és a teljesítmény javítása, érdemes lehet minden reggel sok folyadékot inni, meditálni pár percet, azonnal felvenni a futócipőt, vagy kipróbálni az egyik miniedzésünket, és csinálni egy gyors joga flow gyakorlatot. Esténként lazíthatsz a kedvenc zenédre, szivacshengerezhetsz, reflektálhatsz arra, hogy mi ment jól aznap, és tervet készíthetsz másnapra. Az ilyen apró ösztönzések talán elsőre nem tűnnek jelentősnek, de idővel összeadódnak, és pozitívan hatnak minden tevékenységedre.
Akár a nulláról kezded felépíteni ezeket a szokásokat, akár a meglévő rutinodat tökéletesíted, tedd fel magadnak a kérdést, hogy ezek a rituálék támogatják-e a céljaidat: a rutinom segít abban, hogy megnyerjem a reggelt? Olyan módon lazítok esténként, amely segít követni a céljaimat?
„Az ilyen apró ösztönzések talán elsőre nem tűnnek jelentősnek, de idővel összeadódnak, és pozitívan hatnak minden tevékenységedre.”
A válaszaid fontosak, mert a nap kezdése és befejezése hatással van egymásra, és megadja az életmódod alaphangját. Egy erőt adó reggeli rituálé energiával és motivációval lát el az egész napra, az elmélyedő esti szertartás pedig felkészít arra, hogy céltudatosan kelj másnap, és készen állj arra, hogy az egészet elkezd elölről.
Azok vagyunk, amit szokásszerűen csinálunk, és az életünk is abba az irányba megy, amelybe az energiánkat fektetjük. Használd a rituálékat arra, hogy átvedd az irányítást az életed felett, azt csináld, amit valójában szeretnél, és ezzel tápláld azt a fajta életet, amilyenre vágysz.