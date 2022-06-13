Emma Raducanu: A tökéletesség elengedése

Amikor az egész világ tekintete rád szegeződik, úgy érzed, nem hibázhatsz. Emma Raducanu viszont tudja, hogy tökéletesség nem létezik: a valódi fejlődéshez ezt el kell engednie, és fejest kell ugrania az ismeretlenbe.

A legújabb „Min dolgozol?” filmünkben Bromley legjobb profi teniszezőjével, Emma Raducanuval beszélgettünk. Elvitt minket a teniszpályára, ahol életében először játszott, és elmesélte nekünk a legkorábbi emlékeit – már kisgyerekként is tökéletességre törekedett. „Kicsiként is hajszoltam a tökéletességet. Megőrültem, ha nem jó helyre ütöttem a labdát.”

De azóta sok minden történt, és rájött, hogy a cél nem a tökéletesség. A fejlődés felé vezető úton rengeteg csúcsra ér el az ember, de épp ugyanannyi mélypontra is – ez megesik a cél felé haladva. „Biztos, hogy ez a (tökéletességet hajszoló) hozzáállás segített abban, hogy bármilyen eredményt elérjek... (de) az elengedésével sikerült egybeforrasztani a jelenlegi Emmát azzal, aki szeretnék lenni.”