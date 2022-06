Egy az egy ellen: Fran Kirby és Jordan Henderson

Fran: Igen, egyetértek. Az emberek látták, hogy szomorú vagyok. Látták, hogy fáj. Meg kellett tanulnom a megfelelő módon kifejezni ezt az érzelmet. Természetesen nem járkáltam széles vigyorral az arcomon, miután elmondták, hogy nem játszhatok az első meccsen, aztán a másodikon sem... Nem örültem. Motiváló azonban az emberek számára, ha nem rejtjük el a sebezhetőségünket, a bánatunkat, és megmutatjuk, hogy ennek ellenére is hajlandóak vagyunk dolgozni. Azt mondtam a lányoknak, hogy „Tovább kell jutnotok a csoportkörből, hogy én is pályára léphessek.” Önző módon tényleg így értettem. Ez volt az én motivációm, mellyel a továbbjutásra próbáltam sarkallni őket.



Jordan: Őszintén szólva a sérülésekkel a legnehezebb megküzdeni. Leülhetünk, és beszélgethetünk róla – könnyűnek hangzik, de nem az. Szenvedtem. De én vagyok a Liverpool csapatkapitánya, és az angol válogatott egyik vezéregyénisége – ez pedig felelősséggel jár. Néha bármennyire is frusztrált és szomorú vagy, a csapat többi tagjára kell gondolnod. Korábban is voltak sérülésem, de ez [februári lágyéksérülés, melyet meg kellett műteni, és hosszú rehabilitáció követte – áprilisig nem játszhatott] volt a legrosszabb. Végső soron meg kell próbálnod emberként is a lehető legjobb példaképnek lenni.