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Utolsó frissítés: 2023. január 17.
Olvasási idő: 2 perc

Air Jordan 3

Eredeti modell (1988)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/CEMENTSZÜRKE)
Eredeti ár (100 $)
Stíluskód (4365)

Air Jordan 3

Eredeti modell (1988)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/CEMENTSZÜRKE)
Eredeti ár (100 $)
Stíluskód (4365)

Az Air Jordan 3 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismeretéhez.

Alkalmazás letöltése
Az Air Jordan 3 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismeretéhez.

Alkalmazás letöltése

Megszületik a Jumpman

Amikor Michael Jordan a harmadik Slam Dunk zsákolóversenyén Air Jordan 3 cipőben lépett pályára, a világnak egy felejthetetlen képet mutatott a repülésről. Győzelmével megszületett a Jumpman ikon.

A kulisszák mögül

Ikonikus együttműködés

Az 1988-ban megjelent Air Jordan 3 volt Tinker Hatfield első tervezése a három évtizedes együttműködésében a Jordan örökséggel. Ebben a partnerségben alkotta meg Tinker a mára már ikonikussá vált elefántbőrmintát. Az AJ3 világszerte a mai napig az egyik legjelentősebb sportcipősziluett.

Színskálák

Eredeti közzététel: 2023. január 17.