Az 1988-ban megjelent Air Jordan 3 volt Tinker Hatfield első tervezése a három évtizedes együttműködésében a Jordan örökséggel. Ebben a partnerségben alkotta meg Tinker a mára már ikonikussá vált elefántbőrmintát. Az AJ3 világszerte a mai napig az egyik legjelentősebb sportcipősziluett.