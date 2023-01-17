Air Jordan 3
Eredeti modell (1988)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/CEMENTSZÜRKE)
Eredeti ár (100 $)
Stíluskód (4365)
Air Jordan 3
Eredeti modell (1988)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/CEMENTSZÜRKE)
Eredeti ár (100 $)
Stíluskód (4365)
Megszületik a Jumpman
Amikor Michael Jordan a harmadik Slam Dunk zsákolóversenyén Air Jordan 3 cipőben lépett pályára, a világnak egy felejthetetlen képet mutatott a repülésről. Győzelmével megszületett a Jumpman ikon.
A kulisszák mögül
Ikonikus együttműködés
Az 1988-ban megjelent Air Jordan 3 volt Tinker Hatfield első tervezése a három évtizedes együttműködésében a Jordan örökséggel. Ebben a partnerségben alkotta meg Tinker a mára már ikonikussá vált elefántbőrmintát. Az AJ3 világszerte a mai napig az egyik legjelentősebb sportcipősziluett.