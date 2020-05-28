Tanulj meg apró célokat kitűzni
Edzés és táplálkozás
Betina Gozo
Hogyan alakítsd át a nagy álmokat teljesíthető feladatokká?
Mindannyian tűztünk már ki célokat korábban. A kitűzés a könnyű rész, mert nagyot álmodni igazán jó érzés tud lenni. A nehéz rész az, hogy a célkitűzés szerint cselekedjünk, és valóra is váltsuk azokat az álmokat.
Az a tanácsom, hogy fogd a nagy célkitűzésed, és bontsd le konkrét, teljesíthető, apró célokra.
Vannak például olyan ügyfeleim, akik azt a célt fogalmazzák meg, hogy „szeretnék formába kerülni”. Ez remek hosszútávú cél, de a kezdést könnyű mindig holnapra halogatni, mert nincs határidő, és nincs kvantitatív módja annak, hogy mérjük a teljesítményt.
Ezért arra szoktam kérni az ügyfeleimet, hogy ássanak mélyre, és szűrjenek le valami konkrétabbat. „Szeretnék formába jönni, ezért el fogok kezdeni edzeni.” Oké, alakul, de még mindig nem elég konkrét.
„Mi az a legkisebb mikrocél, amire le tudod bontani a nagy álmod?”
Betina Gozo
„Szeretnék formája jönni, ezért mostantól egy hónapig hetente háromszor fogok edzeni.” Ez az! Ez már egy teljesíthető cél.
Vagy tegyük fel, hogy azt a célt tűzöd ki, hogy „szeretnék egészségesebben étkezni”. Ha így fogalmazod meg, túl nagy és beláthatatlan, így szinte lehetetlen elérni.
Melyek azok az építőelemek, amelyek lerakásával közelebb kerülhetsz a végcélod eléréséhez? Ezekből tevődnek össze az apró mikrocélok.
Konkretizáld például úgy, hogy „ezen a héten egyáltalán nem iszom üdítőt”, vagy „ezen a héten az esti gumicukor helyett gyümölcsöt fogok nassolni”. Garantálom, hogy ha azt mondod magadnak, hogy „nem ehetek gumicukrot”, borzasztóan fogod magad érezni, mert az korlátozás, nem cél. Ehelyett inkább fogalmazd meg úgy, mint valami, amit a nagy célod elérése érdekében teszel.
Ha következetesen eléred a mikrocéljaidat egymás után – hetente háromszori edzéssel és a cukorka gyümölcsre cserélésével –, biztos vagyok benne, hogy hatalmas eredményeket figyelhetsz majd meg.