Tanulj meg apró célokat kitűzni

Mindannyian tűztünk már ki célokat korábban. A kitűzés a könnyű rész, mert nagyot álmodni igazán jó érzés tud lenni. A nehéz rész az, hogy a célkitűzés szerint cselekedjünk, és valóra is váltsuk azokat az álmokat.

Az a tanácsom, hogy fogd a nagy célkitűzésed, és bontsd le konkrét, teljesíthető, apró célokra.

Vannak például olyan ügyfeleim, akik azt a célt fogalmazzák meg, hogy „szeretnék formába kerülni”. Ez remek hosszútávú cél, de a kezdést könnyű mindig holnapra halogatni, mert nincs határidő, és nincs kvantitatív módja annak, hogy mérjük a teljesítményt.

Ezért arra szoktam kérni az ügyfeleimet, hogy ássanak mélyre, és szűrjenek le valami konkrétabbat. „Szeretnék formába jönni, ezért el fogok kezdeni edzeni.” Oké, alakul, de még mindig nem elég konkrét.