Ugyan Michael Jordan soha nem lépett pályára Air Jordan 19 cipőben, tervezését ugyanúgy az ő pontos elképzelései és hajthatatlan, teljesítménybeli elvárásai határozták meg. És ahogyan méltónak kellett lenniük Jordan teljesítményre vonatkozó sztenderdjeihez, a Jordan márka csapata a divat határait is tovább feszegette, hogy a Jordan örökségét továbbvivő generációt is képes legyen megszólítani. A fekete mamba sziluettjét idéző vonalvezetésével az Air Jordan 19 nagy dobás volt a lábbelik jövőjébe.