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Utolsó frissítés: 2023. május 23.
Olvasási idő: 3 perc

Air Jordan 19

Eredeti megjelenés
(2004)
Tervező
(TATE KUERBIS)
Eredeti ereklye
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín
(WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Eredeti ár
(165 $)
Stíluskód
(307546-101)

Air Jordan 19

Eredeti megjelenés (2004)
Tervező (TATE KUERBIS)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Eredeti ár (165 $)
Stíluskód (307546-101)

Az Air Jordan 19 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó összes termékhez és a közösség bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése
Az Air Jordan 19 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó összes termékhez és a közösség bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése

Jordan nagy dobása – a jövőbe

Ugyan Michael Jordan soha nem lépett pályára Air Jordan 19 cipőben, tervezését ugyanúgy az ő pontos elképzelései és hajthatatlan, teljesítménybeli elvárásai határozták meg. És ahogyan méltónak kellett lenniük Jordan teljesítményre vonatkozó sztenderdjeihez, a Jordan márka csapata a divat határait is tovább feszegette, hogy a Jordan örökségét továbbvivő generációt is képes legyen megszólítani. A fekete mamba sziluettjét idéző vonalvezetésével az Air Jordan 19 nagy dobás volt a lábbelik jövőjébe.

A kulisszák mögül

Agresszív elegancia

Az AJ 19 Tech-Flex felsőrésszel és Zoom Air párnázással büszkélkedik, így észrevehetően fürge mozgást tesz lehetővé a pályán. Magas fokú teljesítménye különlegesen agresszív megjelenéssel párosul – a hüllőszerű dizájn feltűnő esztétikája az elegancia és kifinomultság új szintjére emelte az eltakart fűzők trendjét.

Színskálák

Eredeti közzététel: 2023. május 22.