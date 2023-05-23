Air Jordan 19
Eredeti megjelenés
(2004)
Tervező
(TATE KUERBIS)
Eredeti ereklye
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín
(WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Eredeti ár
(165 $)
Stíluskód
(307546-101)
Air Jordan 19
Eredeti megjelenés (2004)
Tervező (TATE KUERBIS)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Eredeti ár (165 $)
Stíluskód (307546-101)
Jordan nagy dobása – a jövőbe
Ugyan Michael Jordan soha nem lépett pályára Air Jordan 19 cipőben, tervezését ugyanúgy az ő pontos elképzelései és hajthatatlan, teljesítménybeli elvárásai határozták meg. És ahogyan méltónak kellett lenniük Jordan teljesítményre vonatkozó sztenderdjeihez, a Jordan márka csapata a divat határait is tovább feszegette, hogy a Jordan örökségét továbbvivő generációt is képes legyen megszólítani. A fekete mamba sziluettjét idéző vonalvezetésével az Air Jordan 19 nagy dobás volt a lábbelik jövőjébe.
A kulisszák mögül
Agresszív elegancia
Az AJ 19 Tech-Flex felsőrésszel és Zoom Air párnázással büszkélkedik, így észrevehetően fürge mozgást tesz lehetővé a pályán. Magas fokú teljesítménye különlegesen agresszív megjelenéssel párosul – a hüllőszerű dizájn feltűnő esztétikája az elegancia és kifinomultság új szintjére emelte az eltakart fűzők trendjét.