Air Jordan 17
Eredeti megjelenés
(2002)
Tervező
(WILSON SMITH III)
Eredeti ereklye
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín
(WHITE / VARSITY RED – CHARCOAL)
Eredeti ár
(200 $)
Stíluskód
(302720-161)
Air Jordan 17
Eredeti megjelenés (2002)
Tervező (WILSON SMITH III)
Eredeti (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (WHITE / VARSITY RED – CHARCOAL)
Eredeti ár (200 $)
Stíluskód (302720-161)
A varázsló újra felbukkan
A 2001-2002-es NBA szezonban MJ visszatért a játékba a második visszavonulása után – ezúttal a Washington Wizards tagjaként. Megünneplve ezt a visszatérést a Nike visszahozta Wilson Smith III tervezőt, hogy tervezzen egy alkalomhoz illő Air Jordant. MJ ugrás közbeni varázslatát és improvizációs képességét megörökítendő, az AJ 17 a jazz improvizációs természetéből merít ihletet. Az AJ 17 tervezése úgy indult, hogy a Jordan márka felvette első zenészét a csapatába: a jazz-zenész Mike Phillipset.
A kulisszák mögül
A kisimult teljesítményért
A jazz improvizatív áramlása által inspirálva Smith az AJ 17 elsődleges dizájnelemeként a hömpölygő vonalakat tartotta szem előtt, és apró hangjegyekkel díszítette a fűzőfedőket. A teljesítmény és a stílus összekapcsolásához a cipőt a sarkában Zoom Air zsákkal, valamint teljes hosszúságú merevítőlemezzel és egy TPU sarokstabilizátorral szerelték fel. Abban az időben az AJ 17 volt a valaha megalkotott legdrágább AJ a maga 200 dolláros árcédulájával. A cipő innovatív csomagolása az inspirációja felé tanúsított elkötelezettségét tükrözte: az AJ 17 az utazó jazz-zenészekhez illő fém aktatáskában, és a cipő dizájnját bemutató, digitális útmutatóval együtt érkezett.