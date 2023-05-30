A jazz improvizatív áramlása által inspirálva Smith az AJ 17 elsődleges dizájnelemeként a hömpölygő vonalakat tartotta szem előtt, és apró hangjegyekkel díszítette a fűzőfedőket. A teljesítmény és a stílus összekapcsolásához a cipőt a sarkában Zoom Air zsákkal, valamint teljes hosszúságú merevítőlemezzel és egy TPU sarokstabilizátorral szerelték fel. Abban az időben az AJ 17 volt a valaha megalkotott legdrágább AJ a maga 200 dolláros árcédulájával. A cipő innovatív csomagolása az inspirációja felé tanúsított elkötelezettségét tükrözte: az AJ 17 az utazó jazz-zenészekhez illő fém aktatáskában, és a cipő dizájnját bemutató, digitális útmutatóval együtt érkezett.