Köztudott, hogy a gyerekek szeretik a játékokat, de igazából mi felnőttek is szeretjük őket. Szóval ehhez az edzéshez vonj be mindenkit! Találj ki a családnak egy olyan történetet, amiben a padló lávából van. Az edzést kezdhetitek a megszokott módon kitöréssel és guggolással a „normál padlóval” a talpatok alatt. Viszont, amint az egyikőtök azt kiáltja, hogy „A padló lávából van!” mindenkinek meg kell állnia és fel kell pattannia a kanapéra vagy bármire, ami a közelben van, ahol a talpa nem érintkezik többé a tűzforró talajjal.



Ahogy a láva eloszlik, kérj meg mindenkit, hogy térjenek vissza a talajra, ahol hernyómozgást és csillag ugrást kell csinálniuk. De ez nem tart sokáig, mivel a padló újra visszaváltozhat (amint valaki elkiáltja magát). Ügyelj arra, hogy az egész család maradjon résen, és álljatok mindig ugrásra készen!