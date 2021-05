A muszlim nők visszakövetelik a képviseletüket

Társalapítókként, akik egyformán lelkesedtek érte és fontosnak tartjátok a tevékenységeteket, hogyan jelenik meg ez a kollektív erő a munkátokban, hogy közben emberként és alkotóként is fejlődni tudjatok, illetve hogy maga a közösség is fejlődjön ezáltal?



Lamisa: Én vagyok a hangosabb, extrovertáltabb a csapatban, úgyhogy enyém a kapcsolatépítés szerepe. Zeinab nagyon rendszerezett és pontos, úgyhogy ő látja el a logisztikai feladatokat, azt pedig váltogatjuk, hogy ki olvassa el az e-maileket, vagy lektorálja az írásokat. Sara volt a fotósunk, de most ő felel a fiókokért és a távmunkában végezhető dolgokért. Számíthatok arra, hogy egyezni fog az elképzelésünk, de ha mégsem értünk egyet, megbeszéljük, és végül közös nevezőre jutunk.



A Muslim Sisterhood nélkül nem nevezhetnénk magunkat stílustanácsadóknak vagy kreatív igazgatóknak, mert azokba a szakmákba nagyon nehéz bekerülni. Mi magunk tanultunk bele ezekbe szerepekbe, és a „csináld magad” hozzáállásunk azt is jelenti, hogy ezek a készségek átültethetők, és másokat is be tudunk tanítani.



Sara: Ha kilépünk a határainkon kívülre, több tér és több lehetőség nyílik meg előttünk. Szívesen kérjük fel munkákra barátainkat vagy a közösségünk tagjait, különösen most, hogy én külföldön vagyok, és lehetőséget adunk nekik arra, hogy fejlődjenek, és velünk együtt sikereket érjenek el. Ha kollektívan dolgozunk, képesek vagyunk sokkal többet kihozni saját magunkból is. Ráadásul segít épeszűnek maradni, hogy beszélgethetünk egymással, kibeszélhetjük a problémáinkat, kimondhatjuk, ha fel akarjuk adni, ha rosszul érezzük magunkat, vagy frusztráltak vagyunk. Akkor az egyikünk azt mondja, hogy „minden rendben, majd én átveszem”.



Zeinab: Olykor a kollektív munka stresszes is lehet, mert némi irányítást elveszít az ember a dolgok felett. De valójában csodálatos a tudat, hogy támaszkodhatok erre a két lányra, együtt be tudjuk fejezni a munkát, össze tudjuk vonni a készségeinket, és olyan dolgokat tudunk létrehozni, amelyek túlmutatnak rajtunk. Tudom, hogy a munka, amit csinálunk, gyönyörű és jelentőségteljes lesz az egész közösségünk számára.