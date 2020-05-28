A HIT maximalizálja az időarányos eredményeket

Szóval hogy is néz ki ez a fantasztikus edzésforma? A HIT, ami a nagy intenzitású edzés angol megfelelőjének rövidítése, azt jelenti, hogy maximális erőbedobással edzel egy rövid időtartamig, majd pihenést követően ismételsz. Ez lehetővé teszi, hogy folyamatosan a csúcsra járasd a pulzusod, és hogy elérj a maximális edzési zónádba. Ahelyett, hogy egy állandó tempóval végzett, hosszú kocogásnak felelne meg, gondolj a HIT-re úgy, mintha folyamatosan váltogatnád a teljes erőbedobással végzett sprintelést a pihenéssel.

Valószínűleg már végeztél HIT jellegű edzést Tabata, EMOM (minden percben egy perc alatt) és vetkőző sorozat formájában. Ezek szórakoztató és hatékony edzésszettek, amelyek fellökik a pulzusod – méghozzá gyorsan! A maximális erőbedobással általam leggyakrabban végzett gyakorlatok közé a négyütemű fekvőtámasz, a hegymászó gyakorlat, a guggolásból felugrás térdhúzással és a fekvőtámasz tartozik. A HIT-edzések jellemzően az egész testet megdolgoztató gyakorlatokat jelentenek, amelyek egyidejűleg fejlesztik az erőnlétet, a pliometrikus készségeket és a kardiovaszkuláris rendszert.