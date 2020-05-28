A HIT maximalizálja az időarányos eredményeket

Miért válaszd a HIT-et: Mert maximalizálja az időarányos eredményeket
Edzés és táplálkozás
Szerző: Kirsty Godso
Hogyan növeld az edzettséged, az erőd, és égess zsírt – gyorsan.
A HIT okkal meghatározó része az edzésprogramomnak: nagy eredményeket ad rövid idő alatt. Nemcsak hatékony, de a HIT-edzéseket bárhol elvégezheted, és nem szükséges hozzá felszerelés sem.
Már heti két HIT-edzés edzéstervedbe emelése is elég lehet az eredmények eléréséhez, anélkül, hogy kiégnél. Olyan metabolikus hatásokat érhetsz el, amelyekkel órákkal az edzés után is kalóriákat égetsz. A HIT nagyszerű mód a kardiovaszkuláris edzettség, az általános testi erő, a sovány izomzat és a zsírégetés növelésére.
„Már heti két HIT-edzés edzéstervedbe emelése is elég lehet az eredmények eléréséhez, anélkül, hogy kiégnél.”orrect commaeaooIncorrect article
Kristy Godso
Szóval hogy is néz ki ez a fantasztikus edzésforma? A HIT, ami a nagy intenzitású edzés angol megfelelőjének rövidítése, azt jelenti, hogy maximális erőbedobással edzel egy rövid időtartamig, majd pihenést követően ismételsz. Ez lehetővé teszi, hogy folyamatosan a csúcsra járasd a pulzusod, és hogy elérj a maximális edzési zónádba. Ahelyett, hogy egy állandó tempóval végzett, hosszú kocogásnak felelne meg, gondolj a HIT-re úgy, mintha folyamatosan váltogatnád a teljes erőbedobással végzett sprintelést a pihenéssel.
Valószínűleg már végeztél HIT jellegű edzést Tabata, EMOM (minden percben egy perc alatt) és vetkőző sorozat formájában. Ezek szórakoztató és hatékony edzésszettek, amelyek fellökik a pulzusod – méghozzá gyorsan! A maximális erőbedobással általam leggyakrabban végzett gyakorlatok közé a négyütemű fekvőtámasz, a hegymászó gyakorlat, a guggolásból felugrás térdhúzással és a fekvőtámasz tartozik. A HIT-edzések jellemzően az egész testet megdolgoztató gyakorlatokat jelentenek, amelyek egyidejűleg fejlesztik az erőnlétet, a pliometrikus készségeket és a kardiovaszkuláris rendszert.
„Imádom a HIT-edzéseket, mert annyira szabadnak érzem magam, amikor teljesen kifulladok.”
Kristy Godso
Imádom a HIT-edzéseket, mert annyira szabadnak érzem magam, amikor teljesen kifulladok. A végsőkig akarom hajtani magam, hogy lássam, képes vagyok-e a folyamatos fejlődésre, emellett ez egy szórakoztató kihívás is, valamint lehetőség, hogy folyamatosan megfeleljek saját magamnak. Szóval amikor legközelebb úgy érzed, hogy levegőt sem kapsz egy általam létrehozott edzés HIT-szekciója alatt, gondolj a nagyszerű előnyökre, amiket épp akkor biztosítasz a testednek. Gyerünk, munkára! (csakis szabályos mozdulatokkal, természetesen)