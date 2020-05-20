A gyerekek magabiztos edzése

„Soha ne veszítsd szem elől a legfontosabb dolgot: a szórakozást!” – mondja Julia, aki egy sérülés után elbúcsúzott a profi labdarúgó karrierjétől, és beleszeretett az edzésbe. Most arra törekszik, hogy a gyerekek aktívak legyenek, és a családdal együtt eddzenek, miközben emlékeztet minket arra, hogy „maradjunk pozitívak, nevessünk együtt.”



Szurkolj gyermekeidnek, és kezeld őket bajnokként, ezáltal hatalmas hatással lehetsz az önbizalmukra. Ahogy Julia mondja: „Azok a gyerekek, akik a szüleikkel sportolnak, büszkébbek lesznek az eredményeikre, ami erősíti az önképüket.” Tudjuk, hogy már te vagy a legnagyobb rajongójuk, de amikor a sportról van szó, itt az ideje, hogy hangosabban kiálts, erősebben veregesd a hátukat, és még lelkesebb legyél az elért eredményeikért.