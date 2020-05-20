A gyerekek magabiztos edzése
Mozgás
Nike Training
A pozitív megerősítésekkel segíthetünk a gyerekeknek a legtöbbet kihozni a sportból.
Kihívást jelent úgy fenntartani a gyerekek aktivitását, hogy nem mehetnek ki a szabadba. Ebben a cikkben a Nike Made to Play csapatának egyik edzője tippeket ad arra, hogyan tartsuk fenn a gyerekek motivációját, miközben távol tartjuk őket a kanapétól. Súgok: mindennek a kulcsa a szórakozás.
Nem könnyű mozgásra motiválni a gyerekeket úgy, hogy nem mehetnek ki a szabadba. Ezért megkérdeztük a Nike Made to Play csapatát, hogyan tartsuk távol a gyerekeket a kanapétól az edzés 6 lépésének segítségével. A Made To Play edzői világszerte 17 millió gyereket mozgatnak meg, vagyis értik a dolgukat. Ezen a héten Julia Winkler, a Berlin Kickt ifi futballprogramjának edzője elmagyarázza, hogyan építhetjük a gyerekek önbizalmát.
Fő az önbizalom
„Soha ne veszítsd szem elől a legfontosabb dolgot: a szórakozást!” – mondja Julia, aki egy sérülés után elbúcsúzott a profi labdarúgó karrierjétől, és beleszeretett az edzésbe. Most arra törekszik, hogy a gyerekek aktívak legyenek, és a családdal együtt eddzenek, miközben emlékeztet minket arra, hogy „maradjunk pozitívak, nevessünk együtt.”
Szurkolj gyermekeidnek, és kezeld őket bajnokként, ezáltal hatalmas hatással lehetsz az önbizalmukra. Ahogy Julia mondja: „Azok a gyerekek, akik a szüleikkel sportolnak, büszkébbek lesznek az eredményeikre, ami erősíti az önképüket.” Tudjuk, hogy már te vagy a legnagyobb rajongójuk, de amikor a sportról van szó, itt az ideje, hogy hangosabban kiálts, erősebben veregesd a hátukat, és még lelkesebb legyél az elért eredményeikért.
„Azok a gyerekek, akik a szüleikkel sportolnak, büszkébbek lesznek az eredményeikre, ami erősíti az önképüket.”
Julia Winkler, edző – Berlin Kickt
Haladj a célok felé
A gyerekek magabiztosságát növeli az is, ha látják a haladást. Julia azt mondja: „Szánj időt arra, hogy leülj a gyerekekkel rövid- és hosszútávú célokat kitűzni az elkövetkező hétre. Ezeket a célokat képi formában is jelenítsétek meg, és tegyétek ki a hűtőre.” Julia arra bátorítja a gyerekeket, akikkel együtt dolgozik, hogy vegyék át az irányítást az edzésük felett. „Légy nyitott a gyerekek sportról alkotott elképzeléseire, és hozzatok létre egy rituálét a rendszeres sportoláshoz. Ha mindennap ugyanabban az időben mozogtok, és rendszert állítottok fel, akkor a gyerekek biztonságban érzik majd magukat.”
Tartsd nyitva a szemed, hogy ne maradj le a Made to Play szakembereinek edzéssel kapcsolatos tanácsairól – az NTC alkalmazásban.
Haladj a célok felé
A gyerekek magabiztosságát növeli az is, ha látják a haladást. Julia azt mondja: „Szánj időt arra, hogy leülj a gyerekekkel rövid- és hosszútávú célokat kitűzni az elkövetkező hétre. Ezeket a célokat képi formában is jelenítsétek meg, és tegyétek ki a hűtőre.” Julia arra bátorítja a gyerekeket, akikkel együtt dolgozik, hogy vegyék át az irányítást az edzésük felett. „Légy nyitott a gyerekek sportról alkotott elképzeléseire, és hozzatok létre egy rituálét a rendszeres sportoláshoz. Ha mindennap ugyanabban az időben mozogtok, és rendszert állítottok fel, akkor a gyerekek biztonságban érzik majd magukat.”
Tartsd nyitva a szemed, hogy ne maradj le a Made to Play szakembereinek edzéssel kapcsolatos tanácsairól – az NTC alkalmazásban.