A gyerekek magabiztos edzése

Mozgás
Utolsó frissítés: 2020. május 20.

Nike Training

A gyerekek magabiztos edzése

A pozitív megerősítésekkel segíthetünk a gyerekeknek a legtöbbet kihozni a sportból.

Kihívást jelent úgy fenntartani a gyerekek aktivitását, hogy nem mehetnek ki a szabadba. Ebben a cikkben a Nike Made to Play csapatának egyik edzője tippeket ad arra, hogyan tartsuk fenn a gyerekek motivációját, miközben távol tartjuk őket a kanapétól. Súgok: mindennek a kulcsa a szórakozás.

Nem könnyű mozgásra motiválni a gyerekeket úgy, hogy nem mehetnek ki a szabadba. Ezért megkérdeztük a Nike Made to Play csapatát, hogyan tartsuk távol a gyerekeket a kanapétól az edzés 6 lépésének segítségével. A Made To Play edzői világszerte 17 millió gyereket mozgatnak meg, vagyis értik a dolgukat. Ezen a héten Julia Winkler, a Berlin Kickt ifi futballprogramjának edzője elmagyarázza, hogyan építhetjük a gyerekek önbizalmát.

A gyerekek magabiztos edzése

Fő az önbizalom

„Soha ne veszítsd szem elől a legfontosabb dolgot: a szórakozást!” – mondja Julia, aki egy sérülés után elbúcsúzott a profi labdarúgó karrierjétől, és beleszeretett az edzésbe. Most arra törekszik, hogy a gyerekek aktívak legyenek, és a családdal együtt eddzenek, miközben emlékeztet minket arra, hogy „maradjunk pozitívak, nevessünk együtt.”

Szurkolj gyermekeidnek, és kezeld őket bajnokként, ezáltal hatalmas hatással lehetsz az önbizalmukra. Ahogy Julia mondja: „Azok a gyerekek, akik a szüleikkel sportolnak, büszkébbek lesznek az eredményeikre, ami erősíti az önképüket.” Tudjuk, hogy már te vagy a legnagyobb rajongójuk, de amikor a sportról van szó, itt az ideje, hogy hangosabban kiálts, erősebben veregesd a hátukat, és még lelkesebb legyél az elért eredményeikért.

„Azok a gyerekek, akik a szüleikkel sportolnak, büszkébbek lesznek az eredményeikre, ami erősíti az önképüket.”

Julia Winkler, edző – Berlin Kickt

Haladj a célok felé

A gyerekek magabiztosságát növeli az is, ha látják a haladást. Julia azt mondja: „Szánj időt arra, hogy leülj a gyerekekkel rövid- és hosszútávú célokat kitűzni az elkövetkező hétre. Ezeket a célokat képi formában is jelenítsétek meg, és tegyétek ki a hűtőre.” Julia arra bátorítja a gyerekeket, akikkel együtt dolgozik, hogy vegyék át az irányítást az edzésük felett. „Légy nyitott a gyerekek sportról alkotott elképzeléseire, és hozzatok létre egy rituálét a rendszeres sportoláshoz. Ha mindennap ugyanabban az időben mozogtok, és rendszert állítottok fel, akkor a gyerekek biztonságban érzik majd magukat.”

Tartsd nyitva a szemed, hogy ne maradj le a Made to Play szakembereinek edzéssel kapcsolatos tanácsairól – az NTC alkalmazásban.

Családi edzések felfedezése

Haladj a célok felé

A gyerekek magabiztosságát növeli az is, ha látják a haladást. Julia azt mondja: „Szánj időt arra, hogy leülj a gyerekekkel rövid- és hosszútávú célokat kitűzni az elkövetkező hétre. Ezeket a célokat képi formában is jelenítsétek meg, és tegyétek ki a hűtőre.” Julia arra bátorítja a gyerekeket, akikkel együtt dolgozik, hogy vegyék át az irányítást az edzésük felett. „Légy nyitott a gyerekek sportról alkotott elképzeléseire, és hozzatok létre egy rituálét a rendszeres sportoláshoz. Ha mindennap ugyanabban az időben mozogtok, és rendszert állítottok fel, akkor a gyerekek biztonságban érzik majd magukat.”

Tartsd nyitva a szemed, hogy ne maradj le a Made to Play szakembereinek edzéssel kapcsolatos tanácsairól – az NTC alkalmazásban.

Családi edzések felfedezése
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A gyerekek magabiztos edzése, Csatlakozz a Nike Training Clubhoz

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Eredeti közzététel: 2020. május 11.