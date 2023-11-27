Tartsd tisztán, hogy tovább elkísérjen!
Senki sem szereti a kedvenc cipőjét kiselejtezni. Egy kis törődéssel elérheted, hogy a legkedvesebb lábbelijeid sokkal tovább maradjanak veled, mint azt valaha gondoltad. Minél több kilométeren át használsz egy cipőt, annál jobb — neked és a bolygónak egyaránt.
Hozd újra játékba
A hulladék mennyiségének csökkentése olyan egyszerű dolgokkal is kezdődhet, mint a cipőid tisztán tartása, hogy tovább maradhassanak a szolgálatodban. Bánj a cipőiddel csapattársakként, és biztosíts nekik olyan életet, amilyet megérdemelnek. A mindennapos szokásaid összesítve nagy hatással bírnak – képzeld hát el, mekkora változást idézhetnek elő a közös erőfeszítések, amikor mindannyian együtt dolgozunk.
Szeretnél többet megtudni a Move To Zero kezdeményezéseinkről? Kattints az alábbi linkre, és tudj meg többet a szén-dioxid- és hulladékmentes jövő felé vezető utunkról!
A megfelelő lépések
Akár sárba léptél futás közben, akár véletlenül egy pocsolyában csattantál: ha eltávolítod a sarat a cipődről, akkor jó állapotban tarthatod a sok szabadtéri kalandhoz, amely vár rád. A tisztítás módja nem minden esetben azonos. Ha sáros lett a futócipőd, az alábbiakban találsz egy útmutatót arról, hogyan tisztíthatod meg.
Újrahasznosított anyagokból készül
Fedezd fel az újrahasznosított anyagból vagy biotartalommal készült futófelszereléseket a Nike Move to Zero kezdeményezésének a részeként, amely a zéró szén-dioxid és zéró hulladék felé vezető utunk célja, hogy segítsünk megvédeni a sport jövőjét.
Tartsd tisztán, hogy tovább elkísérjen!
Senki sem szereti a kedvenc cipőjét kiselejtezni. Egy kis törődéssel elérheted, hogy a legkedvesebb lábbelijeid sokkal tovább maradjanak veled, mint azt valaha gondoltad. Minél több kilométeren át használsz egy cipőt, annál jobb — neked és a bolygónak egyaránt.
Hozd újra játékba
A hulladék mennyiségének csökkentése olyan egyszerű dolgokkal is kezdődhet, mint a cipőid tisztán tartása, hogy tovább maradhassanak a szolgálatodban. Bánj a cipőiddel csapattársakként, és biztosíts nekik olyan életet, amilyet megérdemelnek. A mindennapos szokásaid összesítve nagy hatással bírnak – képzeld hát el, mekkora változást idézhetnek elő a közös erőfeszítések, amikor mindannyian együtt dolgozunk.
Szeretnél többet megtudni a Move To Zero kezdeményezéseinkről? Kattints az alábbi linkre, és tudj meg többet a szén-dioxid- és hulladékmentes jövő felé vezető utunkról!
A megfelelő lépések
Akár sárba léptél futás közben, akár véletlenül egy pocsolyában csattantál: ha eltávolítod a sarat a cipődről, akkor jó állapotban tarthatod a sok szabadtéri kalandhoz, amely vár rád. A tisztítás módja nem minden esetben azonos. Ha sáros lett a futócipőd, az alábbiakban találsz egy útmutatót arról, hogyan tisztíthatod meg.
Újrahasznosított anyagokból készül.
Fedezd fel az újrahasznosított anyagból vagy biotartalommal készült futófelszereléseket a Nike Move to Zero kezdeményezésének a részeként, amely a zéró szén-dioxid és zéró hulladék felé vezető utunk célja, hogy segítsünk megvédeni a sport jövőjét.