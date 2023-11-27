A hulladék mennyiségének csökkentése olyan egyszerű dolgokkal is kezdődhet, mint a cipőid tisztán tartása, hogy tovább maradhassanak a szolgálatodban. Bánj a cipőiddel csapattársakként, és biztosíts nekik olyan életet, amilyet megérdemelnek. A mindennapos szokásaid összesítve nagy hatással bírnak – képzeld hát el, mekkora változást idézhetnek elő a közös erőfeszítések, amikor mindannyian együtt dolgozunk.



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