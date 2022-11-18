Hogyan tisztítsd a cipőd 6 egyszerű lépésben

Nehéz makulátlanul tartani a cipőket anélkül, hogy rendszeresen tisztítanánk őket. Amint kikerül az új edzőcipő a dobozból, rögtön kint akarod majd hordani – ahol azonban elkerülhetetlenül piszok, sár, karcolások és szennyeződések kerülnek rá.

Az edzőcipők csúcsteljesítményének megőrzése érdekében fontos a megfelelő ápolás és karbantartás, a tisztítást is beleértve. Mielőtt belevágsz, tegyél a cipődbe sámfát, vagy béleld ki összegyűrt újságpapírral, hogy megőrizze a formáját a tisztítás során. Aztán pedig láss munkához.

E tippek segítségével, csupán néhány egyszerű lépéssel bármilyen edzőcipőt – ideértve az utcai, a kosárlabda- és a futócipőket is – frissen és tisztán tarthatsz.