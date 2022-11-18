Hogyan tisztítsd a cipőd 6 egyszerű lépésben
Termékápolás
Az időszakos tisztítás segít a cipőknek a lehető legjobban kinézni (és szagmentesnek maradni). Megmutatjuk, hogyan tisztítsd a cipőd anélkül, hogy kárt tennél benne.
Felszerelés
- Mosogatószer
- Szódabikarbóna
- Háztartási tisztítószivacs (opcionális)
- Bőrkondicionáló (opcionális)
- Fehér ecet (opcionális)
Eszközök
- Cipőkefe
- Fogkefe
- Puha, tiszta rongy
- Hasított bőrhöz való kefe (opcionális)
Nehéz makulátlanul tartani a cipőket anélkül, hogy rendszeresen tisztítanánk őket. Amint kikerül az új edzőcipő a dobozból, rögtön kint akarod majd hordani – ahol azonban elkerülhetetlenül piszok, sár, karcolások és szennyeződések kerülnek rá.
Az edzőcipők csúcsteljesítményének megőrzése érdekében fontos a megfelelő ápolás és karbantartás, a tisztítást is beleértve. Mielőtt belevágsz, tegyél a cipődbe sámfát, vagy béleld ki összegyűrt újságpapírral, hogy megőrizze a formáját a tisztítás során. Aztán pedig láss munkához.
E tippek segítségével, csupán néhány egyszerű lépéssel bármilyen edzőcipőt – ideértve az utcai, a kosárlabda- és a futócipőket is – frissen és tisztán tarthatsz.
Így tisztítsd a cipőd lépésről lépésre
1.Használj száraz kefét
Távolítsd el a laza sarat a külső talpról, a középtalpról és a felsőrészről egy száraz, puha szálú cipőkefével. Nincs cipőkeféd? Semmi gond. Egy tiszta fogkefe tökéletesen megteszi.
2.Készíts kímélő tisztítószert
Keverj össze langyos vizet egy kis mosószerrel vagy mosogatószerrel.
A fehér és világosabb színű cipőkhöz úgy készíthetsz hatékony tisztítószert, hogy egyenlő arányban keversz el szódabikarbónát és vizet.
Megjegyzés: Ha mosogatószert használsz, fontos az óvatosság: sok vízben oldd fel a mosogatószert. A nagy koncentrációban alkalmazott mosogatószer bizonyos anyagokat elszínezhet, vagy kioldhatja az anyagból a természetes olajokat.
3.Kézzel mosd a cipőfűzőt
Távolítsd el a cipőfűzőket, és tegyél rájuk egy kicsit a kímélő tisztítószerből. Dörzsöld össze a kezeddel, öblítsd ki, majd töröld szárazra a fűzőket egy puha ronggyal.
(Kapcsolódó: 3 könnyű módszer a cipőfűzők tisztítására)
4.Mosd meg a talprészeket
Tegyél a kímélő tisztítószerből a puha szálú kefére, a fogkefére vagy a mosókendőre. Alaposan tisztítsd meg a külső és középtalpat, és szánj rá időt, hogy minden részüket megtisztogasd. Szárítsd meg egy puha ronggyal.
Megjegyzés: Ha ki kell mosnod a talpbetétet, először távolítsd el, és tisztítsd meg a tisztítószerrel, és mindenképpen alaposan szárítsd meg, mielőtt visszateszed a cipőbe.
5.Mosd meg és töröld át a felsőrészt
A felsőrész megtisztításához használd a kímélő tisztítószert és a puha szálú kefét, a fogkefét vagy egy nedves rongyot. Óvatosan keféld/dörgöld, hogy elkerüld az anyag károsodását.
Amikor már elégedett vagy az eredménnyel, használj egy száraz mikroszálas törlőkendőt vagy puha rongyot a törléshez, és távolíts el a felületről annyi tisztítószeres vizet és piszkot, amennyit csak tudsz. Szükség esetén ismételd meg. Próbáld meg nem dörgölve szárítani a cipőt, mivel ez koptathatja az anyagát, vagy elkenheti a felületén a maradék szennyeződést.
6.Szárítsd levegőn
Szobahőmérsékleten, levegőn szárítsd az edzőcipőd. Mindig hagyd, hogy a cipőd teljesen megszáradjon, mielőtt újra felveszed a következő edzéshez vagy tevékenységhez. A legtöbb cipő esetében legalább 8 órát vesz igénybe a teljes száradás.
Különösen figyelj oda a különböző anyagokra
Ezekkel az alapvető tisztítási lépésekkel garantáltan tiszták lesznek az edzőcipők, bizonyos anyagok azonban extra törődést igényelnek. A következőket érdemes tudni tisztítószerek különböző típusú cipőkön történő alkalmazásáról.
- Így tisztítsd a bőrcipőket
A bőrcipők könnyen koszolódnak, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztítsd őket. A száraz kefe és a kímélő tisztítószer mellett érdemes lehet házi tisztítószivacsot vagy bőrkondicionáló terméket is használnod a szennyeződések eltávolításához. Ne dörgöld túl erősen a cipőt, nehogy megsértsd a bőrt.
- Így tisztítsd a hasított bőr cipőket
A hasított bőrt híresen nehéz tisztítani. Ha vízfoltot, karcolást, piszkot vagy szennyeződést látsz, valószínűleg eljött az ideje, hogy alaposan megtisztítsd a hasítottbőr cipődet. Használd a tisztításhoz ezeket az ajánlott trükköket és speciális eszközöket.
Használj hasított bőrhöz való kefét, vagy töröld le a maradék felületi szennyeződést, az anyag szálirányában dolgozva, nem pedig vele szemben.
Használj hasítottbőr-tisztító gumit (vagy radírgumit) hogy minden karcolódást ledörgölj a cipő felületéről.
A makacs szennyeződések eltávolításához használj fehér ecetbe mártott rongyot, és különböző irányokból dörgöld az anyagot.
- Így tisztítsd a kötött cipőket
A Nike Flyknit cipők rugalmas tartást nyújtanak, és jól szellőznek, és számos különböző típusú cipőnk használ ilyen anyagot. A Nike Flyknit vagy egyéb kötött vagy hálós cipők megfelelő tisztításához készíts kímélő, szappanos vizes oldatot vegyszermentes szappanból. Ne használj fehérítőt vagy erős tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják az anyagot.
Fogj egy cipőkefét vagy tiszta fogkefét, és ugyanabban az irányban keféld a tisztítószert az anyagon, mint a kötött cipők esetében. Töröld le a tisztítószert egy tiszta ronggyal, majd szükség esetén ismételd meg. Levegőn szárítsd a cipőket, és kerüld a szárítógép használatát, mivel a túlzott hőhatás károsíthatja a lábbeliket.
Gyakori kérdések a cipőtisztítással kapcsolatban
Moshatom a cipőm mosógépben?
A Nike nem ajánlja a cipők mosógépben történő mosását. A cipők megfelelő kézi tisztítása a legjobb módszer annak biztosításához, hogy ne sérüljenek a folyamat során. Az érzékeny cipőanyagok megsérülhetnek a mosógépben, a szárítógép hője pedig eldeformálhatja a cipőket. Ráadásul a mosógépedet is kiteszed a sérülésnek azzal, ha olyan nagyobb darabokat mosol benne, mint amilyenek például a sneakerek.
(Kapcsolódó: Moshatom mosógépben a sneakereim? Íme a legjobb módszer a Nike cipőid tisztítására)
Hogyan tisztítsam a talpbetétet, hogy csökkentsem a cipő szagát?
Időnként szükséges lehet a talpbetétek tisztítása is. Ehhez távolítsd el a talpbetétet, majd kövesd a cipőd külsejének tisztításához alkalmazott tisztítási lépéseket. Mindenképpen szárítsd meg a talpbetétet levegőn, mielőtt visszateszed a cipőbe. Ha továbbra is kellemetlen szaga van, talán érdemes lecserélni a talpbetétet. Sok sport- és cipőboltban kaphatók póttalpbetétek.
Mi van, ha a cipőm még a tisztítás után is piszkos?
Ha a cipőd a fenti tisztítási lépések elvégzése és megismétlése után is piszkosnak tűnik, akkor talán ideje új sneaker után nézned. A futócipőket például 480–640 kilométerenként érdemes lecserélni.
Milyen gyakran tisztítsam a cipőm?
A tisztítás gyakorisága attól függ, hogy milyen gyakran és hol hordod a cipőd. Hogy kiváló állapotban tartsd, próbáld kéthetente tisztítani a cipőd, vagy mindig, amikor piszkosnak látod. A rendszeres karbantartás segíthet csökkenteni a tisztításhoz szükséges időt.