A fittségen túl: Lono Brazil III a futással szabadítja fel a kreativitását

Szokatlan gyerekkorod volt – több városban és két különböző földrészen nőttél fel. Mikor kezdtél el odafigyelni a divatra, illetve hogyan hatottak rád a korai élményeid?

Először New Yorkban és Los Angelesben, majd Tokióban éltem, úgyhogy valóban sok különböző stílust láthattam. Mindkét szülőm a zeneiparban dolgozott, úgyhogy anyukámat és apukámat mindig művészi, érdekes karakterek vették körül, akik kifejezték egyedi stílusukat. Apukám a hiphopszakmában dolgozott, ahol mindig is nagy szerepet játszott a stílus és a divat. Apu mindig jól öltözött volt, és odafigyelt a stílusára, akár öltönyben volt, akár hétköznapi sportruházatban. Óriási kosárlabda-rajongó, és engem is bevezetett ebbe a világba, így láthattam, hogy a kosárlabda-játékosok és a művészek milyen különböző módokon viselik ugyanazokat a ruhadarabokat. Mivel már ilyen korán ki voltam téve a kosárlabda- és a hiphopkultúrának, a sportruházat – különösen a Nike – is már korán bejött a képbe. Apu mindig Jordan cipőt adott rám. Van rólam egy kép, amelyen még alig egyéves vagyok csak, de már Jordan van a lábamon. [Később,] amikor láttam a TV-ben, hogy Jordan ugyanolyan cipőt visel, az volt a legjobb érzés a világon. A sportcipők mindig is kifejezőerővel bírtak a számomra.