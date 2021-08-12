Játszóhelyek: A breaktánc jövője

A breaktánc jövője ezen a parton van
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Sportolók a szenegáli Dakar városában bemutatják a fizikát meghazudtoló mozdulataikat a hullámok mellett.
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Nyugat-Afrika Dakar városa, amelyet három oldalról vízpart ölel körül, a kreativitás és a sport nyüzsgő központjává vált. A Yoff-parton, Szenegál fővárosának homokos északi partszakaszán minden nap halászok húzzák be a napi fogást, miközben a szörfözők a hömpölygő hullámokon lovagolnak. A heves strandfocimeccsek mellett futók kocognak el, igyekezve kikerülni az elszabadult labdákat. Egy birkózócsapat páros mérkőzéseket játszik, miközben a napsugarak a hátukat pörkölik. Mindennek középpontjában egy szokatlan tevékenység kerül a színpadra: a breaktánc.
Xavier Goudiaby „parti szaltót” mutat be, ahogy visszahúzódik a dagály.
Az utcai tánc aerobikszerű stílusa talán bármelyik másik parton meglepő látványt nyújthat – de nem itt. A táncosok, akik általában tornatermekben vagy utcán edzenek, csatlakoztak a pezsgő yoff-parti szcénához, hogy a természetes, homokos környezetben gyakoroljanak és lépjenek fel. Véleményük szerint a homok javítja a mozdulataikat, és lenyűgözi a járókelőket.
„Rendszeresen lejárok a partra, hogy nézzem a különböző sportolókat” – Amadou Sow, a Yoff-part egyik törzsvendége. Amadou-t lenyűgözi a Yoff-parti breaktáncosok ügyessége, és úgy gondolja, hogy a tengerparti edzések a profi tánckarrierhez vezető út részei. „A breaktánc rendkívüli látvány, nagyon jó nézni” – mondja.
A hullámok mentén gyakorló Power Crew felfedezett egy keresztedzői megközelítést az állóképesség és a mozgékonyság fejlesztéséhez.
„Szolidaritás van... a breaktáncban pedig erő van.”
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (bal oldalon elöl) segít Xaviernek befejezni a „szaltót”, miközben a Power Crew a hullámokból nézi őket.
A Power Crew hét táncosból áll, akik már 2013 óta a Yoff-part fő attrakciói – itt edzenek délutánonként hetente kétszer, hogy dolgozzanak energikus utcai előadásaikon. „A homok segít fejleszteni az állóképességet és az erőt” mondja a csapat 27 éves vezetője, Xavier Goudiaby. „Arra gondoltunk, miért ne vihetnénk bele ezt a táncba. Majd mire visszatértünk a táncparkettre, gyorsabbak lettünk.”
A csapat megtanulta, hogy az egyenetlen és folyamatosan vándorló homok, valamint a sekély víz természetes ellenállása segíti maximalizálni a mozgékonyságukat és az erejüket, és ezáltal egyben minimalizálja a szükségességét a tornatermi keresztedzésnek. „A homokban ez már eleve adott” – mondja Xavier, aki egy látszólag erőfeszítés nélkül, a partvonal felett végrehajtott hátraszaltóval bizonyítja, hogy ez a megközelítés segít új szintre emelni mozdulataikat.
Demba Ndiaye lezárja a Power Crew-val együtt bemutatott utcai előadását, miközben a helyiek köréjük gyűlnek, hogy nézzék őket.
A 24 éves Demba Ndiaye azután kezdett el érdeklődni a sport iránt, miután egy internetkávézóba járt breaktánc videókat nézni. A videók segítségével, egyedül edzve, zene nélkül tanulta meg a technikát autodidakta módon egy kosárlabdapályán. 2019-ben Xavier egy nap látta Dembát gyakorolni, és meghívta, hogy csatlakozzon a Power Crew-hoz.
A breaktánc népszerűsége a 80-as évek óta folyamatosan növekszik Dakarban – ekkor jelent meg a hiphop zene a szenegáli kultúrában a francia tévéműsorok hullámával és az Egyesült Államokból jövő zenei trendek hatásaként. Manapság szinte mindennapos jelenség a városban, hogy a helyiek kijönnek az utcára, és olyan tánccsoportok előadásait nézik, mint a Power Crew. A környékbeli gyerekek türelmesen várnak a partvonalon, tanácsokban reménykedve a profiktól, például hogy hogy kell fejenállást csinálni.
Emmanuel Goudiaby „clash” mozdulatot mutat be egy próba alatt.
Bár ez a táncstílus már több évtizede jelen van Dakarban, a szervezett breaktánc csak nemrégiben jelent meg a város strandjain. Mivel a helyiek gyakran edzenek a parton, a breaktáncosok rögtön otthon érezték magukat. „A Yoff-part könnyen megközelíthető” – mondja Furbain Poaty, a part egyik állandó látogatója. „Dakar minden pontjáról jönnek ide sportolók [edzeni], mert nagyon széles a strand.”
A Yoff-part Furbain szerint azért is kifejezetten alkalmas sportolásra, mert nem sziklás, és a széles, hosszú homokos partszakasz kíméletes, és tompítja az eséseket.
A Yoff-parton Xavier és csapata gyakran a strandolók mellett edzenek. Azt remélik, hogy azáltal, hogy a strandra járnak edzeni, felhívják a figyelmet a sportágra, és potenciális új táncosokat csábítanak el. „Azért járunk a strandra, hogy megismertessük másokkal is a breaktáncot” – mondja Joel Mané, a Power Crew egyik korábbi tagja, aki most a csapat menedzselésében segít. „Másokkal is meg akarjuk osztani, amit csinálunk.”
A kíváncsi strandolók néha kérdéseket tesznek fel a fizika törvényeit meghazudtoló mozdulatokról. „Azt kérdezik, hogy ők is megtudnák-e csinálni” – mondja Xavier, utalva a parton való breaktáncolásra. „Azt szoktuk válaszolni, hogy naná!”
A szenegáliak gyakran úgy emlegetik a nemzetet, mint „pays de la Teranga”, ami nagyjából annyit tesz, hogy „egy ország, amely szívesen lát és tiszteletben tart”. A Yoff-parton a helyiek bevonják egymást ki-ki sportjába, és úgy köszöntik egymást, hogy „Nagadef?”, ami a helyi volof nyelven azt jelenti, hogy „Hogy vagy?” Lovaskocsik vonulnak végig a homokban, hogy a helyi éttermekbe és boltokba szállítsák a napi fogást a partról. „Szolidaritás van” – mondja Xavier erről a helyről. „Az emberek azt mondják, hogy ereje van” – teszi hozzá, a breaktáncra utalva.
Xavier a Yoff-parton, miközben kitartja az „Y” mozdulatot.
Ezen a strandon senki sem lóg ki a sorból, és bár a part menti breaktánc meglepőnek tűnhet, valójában tökéletesen illik a környezetbe: a hiphop tánckultúrája mélyen gyökerezik a hagyományos afrikai táncokban. A breaktánc sok szempontból hazatér azáltal, hogy felüti a fejét Dakar különböző pontjain, például a Yoff-parton.
Szöveg: Kimiya Shokoohi
Fotók: John Wessels
Tudósítás: 2020. szeptember