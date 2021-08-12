Játszóhelyek: A breaktánc jövője

A Power Crew hét táncosból áll, akik már 2013 óta a Yoff-part fő attrakciói – itt edzenek délutánonként hetente kétszer, hogy dolgozzanak energikus utcai előadásaikon. „A homok segít fejleszteni az állóképességet és az erőt” mondja a csapat 27 éves vezetője, Xavier Goudiaby. „Arra gondoltunk, miért ne vihetnénk bele ezt a táncba. Majd mire visszatértünk a táncparkettre, gyorsabbak lettünk.”



A csapat megtanulta, hogy az egyenetlen és folyamatosan vándorló homok, valamint a sekély víz természetes ellenállása segíti maximalizálni a mozgékonyságukat és az erejüket, és ezáltal egyben minimalizálja a szükségességét a tornatermi keresztedzésnek. „A homokban ez már eleve adott” – mondja Xavier, aki egy látszólag erőfeszítés nélkül, a partvonal felett végrehajtott hátraszaltóval bizonyítja, hogy ez a megközelítés segít új szintre emelni mozdulataikat.