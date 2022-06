Játszóhelyek: A breaktánc jövője

A Yoff-parton Xavier és csapata gyakran a strandolók mellett edzenek. Azt remélik, hogy azáltal, hogy a strandra járnak edzeni, felhívják a figyelmet a sportágra, és potenciális új táncosokat csábítanak el. „Azért járunk a strandra, hogy megismertessük másokkal is a breaktáncot” – mondja Joel Mané, a Power Crew egyik korábbi tagja, aki most a csapat menedzselésében segít. „Másokkal is meg akarjuk osztani, amit csinálunk.”



A kíváncsi strandolók néha kérdéseket tesznek fel a fizika törvényeit meghazudtoló mozdulatokról. „Azt kérdezik, hogy ők is megtudnák-e csinálni” – mondja Xavier, utalva a parton való breaktáncolásra. „Azt szoktuk válaszolni, hogy naná!”