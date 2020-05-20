Hétperces családi energialevezetés

Mozgás
Utolsó frissítés: 2020. május 20.

Nike Training

Hétperces családi edzés

Próbáld ki ezt a családbarát edzést, hogy szinten tartsd a család energiáját.

Most, hogy olyan sok időt töltünk a lakásban – valószínűleg a képernyő előtt görnyedve –, fontos, hogy időt szánjunk arra, hogy a gyerekek mozogjanak, megnyújtózzanak és játsszanak. Mutatunk egy családbarát edzést, amelyet kipróbálhatsz a gyerekekkel, hogy szinten tartsd az energiájukat.

A gyerekek szervezetének mozgásra van szüksége, miután órákat töltöttek tanulással vagy a képernyő görgetésével, ráadásul ők mindenkinél jobban tudják, hogyan kell játszani. Miért ne foghatnád be őket edzőtársként, és mozoghatnátok együtt?

Detox íróasztalnál görnyedőknek

A teljes testet átlazító hétperces edzés célja, hogy ellensúlyozza az íróasztalnál görnyedés hatásait. Ha a családod gyerek tagjai a megszokottnál több időt töltenek mostanában a képernyő előtt, pattintsd őket lábra, és nyomd meg a lejátszás gombot!

Hogy még szórakoztatóbb legyen, nyugodtan tűzzétek ki azt a kihívást, hogy egyensúlyozzanak hosszabban a térdkulcsolás közben. Aki elsőként eldől, annak csinálnia kell még egy kört. Aki a legtovább bírja, javasolhat egy plusz gyakorlatot, amelyet az egész családnak meg kell csinálnia.

Az NTC alkalmazásban további játékokat és edzéseket találsz, amelyekkel megmozgathatod a gyerekeket – keress „az egész család számára” („for the whole family”) kategória szerint.

Szedd össze a gyerekeket ehhez a teljes testet átmozgató edzéshez

Edzés kezdése

Szedd össze a gyerekeket ehhez a teljes testet átmozgató edzéshez

Edzés kezdése
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Eredeti közzététel: 2020. május 18.