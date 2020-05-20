Hétperces családi edzés

A teljes testet átlazító hétperces edzés célja, hogy ellensúlyozza az íróasztalnál görnyedés hatásait. Ha a családod gyerek tagjai a megszokottnál több időt töltenek mostanában a képernyő előtt, pattintsd őket lábra, és nyomd meg a lejátszás gombot!



Hogy még szórakoztatóbb legyen, nyugodtan tűzzétek ki azt a kihívást, hogy egyensúlyozzanak hosszabban a térdkulcsolás közben. Aki elsőként eldől, annak csinálnia kell még egy kört. Aki a legtovább bírja, javasolhat egy plusz gyakorlatot, amelyet az egész családnak meg kell csinálnia.



Az NTC alkalmazásban további játékokat és edzéseket találsz, amelyekkel megmozgathatod a gyerekeket – keress „az egész család számára” („for the whole family”) kategória szerint.