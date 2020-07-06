6 perces izzadás az egész családnak

Bár mindig jó megmozgatni a testünket, ma az elménket sem hanyagoljuk el. Válasszatok egy kategóriát (pl. lila ételek, kedvenc gabonafélék, „u” betűvel kezdődő szavak). Ezután minden ismétléskor haladjatok körbe a szobában, és minden családtag kiáltson be valamit a kategóriából. Például terpeszugrás közben mindenkinek meg kell neveznie egy híres sportolót. Ha valakinek nem jut eszébe semmi, vagy megismétel egy korábban említett választ, újból meg kell csinálnia a mozdulatot.



Segítségre van szükséged a kategóriák kiválasztásához? A válasz előtted van. Kérd meg a gyerekeket, hogy izzítsák be a képzelőerejüket, és találjanak ki valami vicceset.