6 perces izzadás az egész családnak

Hat perces izzadás az egész családnak
Edzés
Szerző: Nike Training
Ezt a gyors edzést úgy terveztük, hogy beindítsa az elmédet és felpörgesse a pulzusod.
Ez a gyakorlat lehet, hogy rövid, de ütős. Kevesebb mint tíz perc alatt nem csak a testedet fogod megdolgoztatni. A családoddal megtornáztatjátok majd a fantáziátokat azáltal, hogy szórakoztató mentális gyakorlatokkal egészítitek ki az ismétléseket.
Hat perces izzadás
Eljött a családi edzés ideje! A heti témánk a türelem és kitartás. Vegyél pár mély lélegzetet, és duplázd meg a mai edzést, amely garantáltan bemelegít és kifáraszt. Csak hat perc, úgyhogy minden korosztálynak menni fog. Hívd össze a családot egy közös izzadásra.
Agytorna
Bár mindig jó megmozgatni a testünket, ma az elménket sem hanyagoljuk el. Válasszatok egy kategóriát (pl. lila ételek, kedvenc gabonafélék, „u” betűvel kezdődő szavak). Ezután minden ismétléskor haladjatok körbe a szobában, és minden családtag kiáltson be valamit a kategóriából. Például terpeszugrás közben mindenkinek meg kell neveznie egy híres sportolót. Ha valakinek nem jut eszébe semmi, vagy megismétel egy korábban említett választ, újból meg kell csinálnia a mozdulatot.
Segítségre van szükséged a kategóriák kiválasztásához? A válasz előtted van. Kérd meg a gyerekeket, hogy izzítsák be a képzelőerejüket, és találjanak ki valami vicceset.
Agytorna
Bár mindig jó megmozgatni a testünket, ma az elménket sem hanyagoljuk el. Válasszatok egy kategóriát (pl. lila ételek, kedvenc gabonafélék, „u” betűvel kezdődő szavak). Ezután minden ismétléskor haladjatok körbe a szobában, és minden családtag kiáltson be valamit a kategóriából. Például terpeszugrás közben mindenkinek meg kell neveznie egy híres sportolót. Ha valakinek nem jut eszébe semmi, vagy megismétel egy korábban említett választ, újból meg kell csinálnia a mozdulatot.
Segítségre van szükséged a kategóriák kiválasztásához? A válasz előtted van. Kérd meg a gyerekeket, hogy izzítsák be a képzelőerejüket, és találjanak ki valami vicceset.