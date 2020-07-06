Hat perces izzadás az egész családnak

Edzés
Utolsó frissítés: 2020. július 6.

Szerző: Nike Training

6 perces izzadás az egész családnak
6 perces izzadás az egész családnak

Ezt a gyors edzést úgy terveztük, hogy beindítsa az elmédet és felpörgesse a pulzusod.

Ez a gyakorlat lehet, hogy rövid, de ütős. Kevesebb mint tíz perc alatt nem csak a testedet fogod megdolgoztatni. A családoddal megtornáztatjátok majd a fantáziátokat azáltal, hogy szórakoztató mentális gyakorlatokkal egészítitek ki az ismétléseket.

Hat perces izzadás

Eljött a családi edzés ideje! A heti témánk a türelem és kitartás. Vegyél pár mély lélegzetet, és duplázd meg a mai edzést, amely garantáltan bemelegít és kifáraszt. Csak hat perc, úgyhogy minden korosztálynak menni fog. Hívd össze a családot egy közös izzadásra.

6 perces izzadás az egész családnak
6 perces izzadás az egész családnak

Agytorna

Bár mindig jó megmozgatni a testünket, ma az elménket sem hanyagoljuk el. Válasszatok egy kategóriát (pl. lila ételek, kedvenc gabonafélék, „u” betűvel kezdődő szavak). Ezután minden ismétléskor haladjatok körbe a szobában, és minden családtag kiáltson be valamit a kategóriából. Például terpeszugrás közben mindenkinek meg kell neveznie egy híres sportolót. Ha valakinek nem jut eszébe semmi, vagy megismétel egy korábban említett választ, újból meg kell csinálnia a mozdulatot.

Segítségre van szükséged a kategóriák kiválasztásához? A válasz előtted van. Kérd meg a gyerekeket, hogy izzítsák be a képzelőerejüket, és találjanak ki valami vicceset.

Eddz most

Agytorna

Bár mindig jó megmozgatni a testünket, ma az elménket sem hanyagoljuk el. Válasszatok egy kategóriát (pl. lila ételek, kedvenc gabonafélék, „u” betűvel kezdődő szavak). Ezután minden ismétléskor haladjatok körbe a szobában, és minden családtag kiáltson be valamit a kategóriából. Például terpeszugrás közben mindenkinek meg kell neveznie egy híres sportolót. Ha valakinek nem jut eszébe semmi, vagy megismétel egy korábban említett választ, újból meg kell csinálnia a mozdulatot.

Segítségre van szükséged a kategóriák kiválasztásához? A válasz előtted van. Kérd meg a gyerekeket, hogy izzítsák be a képzelőerejüket, és találjanak ki valami vicceset.

Eddz most
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Eredeti közzététel: 2020. július 7.