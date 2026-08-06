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Γυναικεία παπούτσια και αθλητικά παπούτσια Nike Blazer

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Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Παπούτσια skateboarding
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Παπούτσια skateboarding
79,99 €
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Παπούτσι skateboarding
Nike SB Zoom Blazer Mid
Παπούτσι skateboarding
94,99 €
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Παπούτσια skateboarding
Nike SB Zoom Blazer Mid
Παπούτσια skateboarding
94,99 €

Δες τα γυναικεία Nike Blazer για το σκέιτ ή για καθημερινή χρήση

Διάλεξε ανάμεσα στα σχέδια χαμηλού και μεσαίου ύψους των γυναικείων Nike Blazer, που είναι διαθέσιμα σε κλασικές χρωματικές παλέτες, ή σχεδίασε το δικό σου μοναδικό look. Το γυναικείο Nike Blazer, που σχεδιάστηκε αρχικά ως παπούτσι μπάσκετ και έπειτα υιοθετήθηκε από την κουλτούρα του σκέιτ, κυκλοφορεί σε σουέντ, δέρμα ή καραβόπανο με ανάλαφρη, διαχρονική σχεδίαση που είναι σίγουρο ότι θα μαγνητίσει τα βλέμματα. Για να βρεις το δικό σου τέλειο ζευγάρι, ρίξε μια ματιά στα γυναικεία σχέδια με χαμηλό και μεσαίο ύψος ή δες τη συλλογή των ανδρικών Blazer.