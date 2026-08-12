Παπούτσια Nike Blazer χαμηλού προφίλ
Είτε επιλέξεις κάποια από τις νέες χρωματικές παλέτες της Nike είτε σχεδιάσεις το δικό σου μοναδικό look, τα παπούτσια Nike Blazer χαμηλού προφίλ προσφέρουν ρετρό στυλ και μοντέρνα άνεση. Η μονάδα Zoom Air στη φτέρνα και η εξωτερική σόλα από καουτσούκ παρέχουν αντικραδασμική προστασία και σταθερότητα σε κάθε σου βήμα. Απόλαυσε την ανθεκτικότητα και την ευκαμψία των ανδρικών και γυναικείων παπουτσιών Nike Blazer ή προτίμησε ένα μοντέλο από τη συλλογή παπουτσιών Nike Blazer μεσαίου ύψους για ακόμα μεγαλύτερη αντικραδασμική προστασία και στήριξη.