Το ρετρό στυλ των παπουτσιών Nike Blazer μεσαίου ύψους επιστρέφει δυναμικά
Τα μεσαίου ύψους παπούτσια Nike Blazer συνδυάζουν ρετρό στυλ και μοντέρνες λεπτομέρειες, αποτελώντας έτσι μια ευέλικτη επιλογή για κάθε εμφάνιση. Το παπούτσι διαθέτει κολάρο με επένδυση για ακόμα μεγαλύτερη άνεση, αλλά και σόλα από καουτσούκ που δεν αφήνει αποτύπωμα για πρόσφυση και ανθεκτικότητα που διαρκεί. Επίλεξε από μια ποικιλία χρωμάτων και στυλ σε ανδρικά και γυναικεία μεγέθη. Αγόρασε την πλήρη σειρά Nike Blazer ή σχεδίασε τη δική σου, μοναδική χρωματική παλέτα.