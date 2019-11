Πώς να ξεκινήσεις το τρέξιμο

Μην το πολυσκέφτεσαι. Απλώς κάν' το.

Ακολούθησε το ρητό που χρησιμοποιούμε στη Nike: "Just do it". Φόρεσε τα παπούτσια σου και ξεκίνα. Είναι τόσο απλό.