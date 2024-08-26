Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών 2022: Never Settle, Never Done
Το γυναικείο ποδόσφαιρο όπως δεν το έχεις ξαναδεί. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.
Εδώ και χρόνια, ο κόσμος μιλούσε για την ιστορία και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά καθώς φέτος το καλοκαίρι το ποδόσφαιρο γυναικών έρχεται στο προσκήνιο, έφτασε η ώρα για να γιορτάσουμε την εξωφρενική αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες των γυναικών του σήμερα, αλλά και των κοριτσιών που θα ανατρέψουν τα δεδομένα του παιχνιδιού στο μέλλον.
Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Valentin Petit και με πρωταγωνίστριες αθλήτριες ποδοσφαίρου κάθε επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων της αρχηγού των Λεαινών Leah Williamson, της Marie-Antoinette Katoto από την ομάδα της Γαλλίας, της Alexia Putellas από την Μπαρτσελόνα, της Ada Hegerberg από την ομάδα της Νορβηγίας, της Magda Eriksson και της Pernille Harder από την Τσέλσι, καθώς και της παγκοσμίου φήμης freestyler Rocky Hehakaija, αλλά και κοριτσιών από ερασιτεχνικές ομάδες της Ευρώπης, το νέο μας βίντεο παρουσιάζει την ταχύτητα, τις τεχνικές δεξιότητες και την κορυφαία ποιότητα του γυναικείου ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας την εξέλιξη των γυναικών όλα αυτά τα χρόνια.
Ρωτήσαμε τη Rocky τι σημαίνει για εκείνη το βίντεο και μας απάντησε τα εξής:
"Η συμμετοχή σε αυτό το πρότζεκτ σημαίνει τα πάντα για εμένα και είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μεγάλωσα παρακολουθώντας αυτές τις διαφημίσεις μεγάλης διάρκειας της Nike, μιμούμενη της κινήσεις στους δρόμους, παρέα με τους φίλους μου. Η Nike δείχνει στον κόσμο ότι το ποδόσφαιρο γυναικών είναι μια δύναμη που όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε και που ήρθε για να μείνει".
Μην σταματάς ποτέ να αναζητάς περισσότερα
Το να τιμούμε τις αθλήτριες και το παιχνίδι του σήμερα και το να προσπαθούμε, την ίδια στιγμή, να πετύχουμε αλλαγές που θα βελτιώσουν το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν είναι απαραίτητα δύο έννοιες αντικρουόμενες. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου είναι πιο υψηλό από ποτέ: οι επενδύσεις, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και οι φίλαθλοι έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ. Μάλιστα, ο αριθμός κοριτσιών που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικές ομάδες ποδοσφαίρου είναι υψηλότερος από ποτέ. Αυτά τα επιτεύγματα δεν πρέπει να παραβλέπονται ούτε να υποβαθμίζονται.
Οι παίκτριες ποδοσφαίρου του σήμερα κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις παίκτριες του αύριο. Η Ada Hegerberg συνεχίζει να μάχεται ακούραστα για την ισότητα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Οργανώσεις όπως οι Street Football x Barcelona και The Women’s Soccer School Barcelona φροντίζουν οι αθλήτριες κάθε επιπέδου να έχουν την ευκαιρία να γευτούν τις χαρές και τα πλεονεκτήματα αυτού του όμορφου παιχνιδιού. Στο Λονδίνο, η Level7Academy, ένας φορέας εκπαίδευσης για το ποδόσφαιρο της πρώην επαγγελματία Mollie Kmita, εξασφαλίζει κολεγιακά προγράμματα σπουδών πλήρους απασχόλησης για περισσότερες από 400 σπουδάστριες αθλήτριες. Παράλληλα, η Grenfell Athletic FC εγκαινίασε τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου το 2021 και θα οργανώσει τους πρώτους αγώνες φέτος.
Ωστόσο, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες που κατέκτησε το άθλημα. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να παλεύουμε για περισσότερα. Χρειαζόμαστε περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, περισσότερες επενδύσεις και πρόσβαση σε κάθε επίπεδο του αθλήματος και περισσότερη προβολή από τα μέσα ενημέρωσης.
Πρόκειται για μια ένδοξη στιγμή του αθλητισμού, όπου οι γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο και η Nike συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του αθλήματος. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.
Αυτό το καλοκαίρι σηματοδοτεί μια ένδοξη στιγμή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο στόχος όλων όσων επένδυσαν σε αυτό το άθλημα θα πρέπει να είναι να φτάσει πιο ψηλά από ποτέ.
Never Settle, Never Done.