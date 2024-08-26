Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών 2022: Never Settle, Never Done

Εδώ και χρόνια, ο κόσμος μιλούσε για την ιστορία και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά καθώς φέτος το καλοκαίρι το ποδόσφαιρο γυναικών έρχεται στο προσκήνιο, έφτασε η ώρα για να γιορτάσουμε την εξωφρενική αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες των γυναικών του σήμερα, αλλά και των κοριτσιών που θα ανατρέψουν τα δεδομένα του παιχνιδιού στο μέλλον.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Valentin Petit και με πρωταγωνίστριες αθλήτριες ποδοσφαίρου κάθε επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων της αρχηγού των Λεαινών Leah Williamson, της Marie-Antoinette Katoto από την ομάδα της Γαλλίας, της Alexia Putellas από την Μπαρτσελόνα, της Ada Hegerberg από την ομάδα της Νορβηγίας, της Magda Eriksson και της Pernille Harder από την Τσέλσι, καθώς και της παγκοσμίου φήμης freestyler Rocky Hehakaija, αλλά και κοριτσιών από ερασιτεχνικές ομάδες της Ευρώπης, το νέο μας βίντεο παρουσιάζει την ταχύτητα, τις τεχνικές δεξιότητες και την κορυφαία ποιότητα του γυναικείου ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας την εξέλιξη των γυναικών όλα αυτά τα χρόνια.

Ρωτήσαμε τη Rocky τι σημαίνει για εκείνη το βίντεο και μας απάντησε τα εξής:

"Η συμμετοχή σε αυτό το πρότζεκτ σημαίνει τα πάντα για εμένα και είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μεγάλωσα παρακολουθώντας αυτές τις διαφημίσεις μεγάλης διάρκειας της Nike, μιμούμενη της κινήσεις στους δρόμους, παρέα με τους φίλους μου. Η Nike δείχνει στον κόσμο ότι το ποδόσφαιρο γυναικών είναι μια δύναμη που όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε και που ήρθε για να μείνει".