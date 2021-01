Τι πρέπει να κάνεις όταν αντιμετωπίσεις ένα εμπόδιο

Πίστευες ότι θα είχες παντρευτεί έως μια συγκεκριμένη ηλικία, αλλά μόλις έβαλες τέρμα σε μια μακροχρόνια σχέση. Έκανες προπόνηση για να τρέξεις στον πρώτο σου αγώνα και τελικά η διοργάνωση ακυρώθηκε. Έχεις δύο εβδομάδες που ακολουθείς ευλαβικά ένα χορτοφαγικό πρόγραμμα διατροφής, αλλά μετά τι συμβαίνει; Έχεις μισοτελειώσει ένα μπουρίτο με φασόλια και τελικά συνειδητοποιείς ότι περιέχει τυρί.



Τα αναπάντεχα εμπόδια, όποια και αν είναι αυτά, σε κάνουν να αγχωθείς, να πελαγώσεις ή ακόμα και να παραλύσεις, λέει η Carrie Jackson Cheadle, καθοδηγήτρια πνευματικής υγείας και συγγραφέας των βιβλίων "On Top of Your Game" και "Rebound". Γιατί; Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα ήθελες, μπορεί να νιώσεις εκτός ελέγχου, λέει η Jackson Cheadle.



"Όταν συμβαίνει κάτι κακό, μπορεί εύκολα να βαλτώσεις στις αρνητικές σκέψεις", εξηγεί η Jehan Sparks, PhD, συμπεριφορική επιστήμονας με ειδίκευση στη λήψη αποφάσεων στο UCLA. Αρχίζεις να ανησυχείς για οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητικό, αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου με έναν τρόπο που δεν θα το έκανες προηγουμένως και υποτιμάς ή ακόμα και ισοπεδώνεις εντελώς τη στιγμή. Με άλλα λόγια, μπαίνεις σε έναν φαύλο κύκλο", λέει η Sparks.



Δεν χρειάζεται να αντιδράς έτσι, ωστόσο. "Μια αγχωτική κατάσταση δεν προκαλεί άγχος μέχρις ότου αποφασίσεις ότι δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις", λέει η Jackson Cheadle. Αυτό σημαίνει ότι εσύ έχεις το επάνω χέρι. Μπορείς να επιλέξεις πώς θα δεις και πώς θα αντιμετωπίσεις τα εμπόδια, ενώ μπορείς μάλιστα και να τα χρησιμοποιήσεις για να επιτύχεις κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μάθε πώς.