Ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ στη ζωή μου. Έτσι, όταν βρέθηκα μόνη μου στο κολέγιο, όλα τα συναισθήματα της απόρριψης και της εγκατάλειψης που ένιωθα ως παιδί ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια. Άρχισα να προπονούμαι μανιωδώς για να τα αποφύγω και σύντομα έπαθα κάταγμα κόπωσης στο πέλμα και δεν μπορούσα καν να πηγαίνω στις προπονήσεις. Έπειτα, έπαθα ράγισμα σε ένα κόκαλο. Μετά, μου εμφανίστηκε ένα πρόβλημα στην καρδιά.



Με είχε πάρει από κάτω.



Ευτυχώς, η προπονήτριά μου ήξερε πώς να με στηρίξει. Με τη βοήθειά της, άρχισα να επισκέπτομαι έναν αθλητικό ψυχολόγο που μου έμαθε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες. Έμαθα ότι όλοι έχουμε παρορμήσεις που μας τραβούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, άλλοτε καλές και άλλοτε κακές. Με την εξάσκηση, μπορούμε να επιλέξουμε προς τα πού θέλουμε να πάμε. Μπορούμε να επιλέξουμε να κρατάμε μια καλή στάση και να δουλεύουμε σκληρά.



Θεωρώ ότι ένας αθλητικός ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει και εσένα. Τώρα που δεν είσαι στο γνώριμο περιβάλλον που σε στήριζε, αναρωτιέμαι μήπως έρχονται στην επιφάνεια κάποια ζητήματα από τα οποία μπορεί να κρυβόσουν.



Κάτι σε κρατάει μακριά από το άθλημα που λατρεύεις και πρέπει να ανακαλύψεις τι είναι αυτό. Το οφείλεις στον εαυτό σου. Μόλις το βρεις, μπορείς να αρχίσεις να αγαπάς τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις να αριστεύσεις σε ό,τι κάνεις.



Έχω την αίσθηση ότι κατά βάθος είσαι ευγνώμων που σπουδάζεις και που είσαι στην ομάδα. Άφησε, λοιπόν, αυτήν την παρόρμηση να σε πάει μπροστά.



Προπονήτρια Fargas