Πώς να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους στο γυμναστήριο

Όμως, υπάρχει επίσης πιθανότητα να επωφελείται από το αρχικό σοκ που παθαίνει το σώμα όταν κάνουμε μια νέα προπόνηση, μια περίοδος κατά την οποία βλέπουμε συνήθως μεγάλη διαφορά. Μην ξεχνάς ότι το σώμα καταπονείται για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε ένα νέο πρόγραμμα, επομένως καίει περισσότερες θερμίδες και χρησιμοποιεί περισσότερους μύες πριν τελικά μάθει να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και προσαρμοστεί στην άσκηση.



Πριν από λίγο καιρό, πέρασα και εγώ μια τέτοια φάση. Είχα γεννήσει πρόσφατα και προσπαθούσα να επανέλθω στο ιδανικό μου βάρος, αλλά δεν μπορούσα να πάω στο γυμναστήριο εξαιτίας του lockdown. Έτσι, ξετρύπωσα ένα παλιό DVD με HIIT που είχα να κάνω για 15 χρόνια (και το παλιό μου DVD player). Κάνοντας απλώς αυτό το διαφορετικό είδος άσκησης, μπόρεσα να χάσω κιλά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν συνέχιζα με το κανονικό μου πρόγραμμα.



Μπορείς και εσύ να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο, για να δεις τι θα συμβεί. Όμως, να το κάνεις μόνο εφόσον είσαι πραγματικά δυσαρεστημένη με το πρόγραμμα της προπόνησής σου. Επειδή κάτι μου λέει ότι έχεις αφιερώσει πολύ χρόνο και φαιά ουσία για να βρεις τι σου ταιριάζει. Φαίνεσαι πολύ πειθαρχημένη και ενημερωμένη. Επίσης, έχουμε την τάση να είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας από ό,τι θα έπρεπε. Γι' αυτό, μην τα παρατήσεις όλα, εκτός αν πραγματικά το θέλεις. Δεν σημαίνει ότι απέτυχες, απλά και μόνο επειδή δεν έχεις την ίδια εμφάνιση με τη φίλη σου.



Όμως, αν διαπιστώσεις ότι δεν σου αρέσει πραγματικά η προπόνησή σου, δηλαδή αν δυσκολεύεσαι να βρεις κίνητρο ή αν η κάθε επανάληψη φαντάζει ανυπόφορη, άλλαξέ την οπωσδήποτε. Ίσως η πικρία που νιώθεις να πηγάζει εν μέρει από το γεγονός ότι δεν απολαμβάνεις τη διαδικασία.



Όπως και να 'χει, κάτσε και σκέψου τι σου δίνει κίνητρο για να γυμνάζεσαι και να τρως σωστά. Γυμνάζεσαι για να έχεις μια συγκεκριμένη εμφάνιση; Προσωπικά, αυτό δεν μου αρκεί για να συνεχίσω την προσπάθειά μου. Για μένα, η γυμναστική είναι ένας σημαντικός τρόπος να φροντίζω τον εαυτό μου. Με βοηθά να διώχνω το άγχος και να διατηρώ την πνευματική μου διαύγεια, ενώ ξέρω ότι θα με διατηρήσει υγιή καθώς μεγαλώνω. Αυτή η σκέψη είναι που μου δίνει κίνητρο για συνεχίζω και να εστιάζω στον εαυτό μου κάθε μέρα.