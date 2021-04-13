Πώς να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους στο γυμναστήριο

Ρώτα τον προπονητή: "Πώς να σταματήσω να συγκρίνω τον εαυτό μου με μια φίλη που έχει άριστη φυσική κατάσταση;"
Καθοδήγηση
Μια κοπέλα που γυμνάζεται τακτικά θέλει να γίνει "φέτες" όπως η φίλη της. Όμως, η Joni Taylor, προπονήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, της εξηγεί ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
Η στήλη με συμβουλές "Ρώτα τον προπονητή" θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις την προσήλωσή σου στο παιχνίδι.
Ε:
Αγαπητή προπονήτρια,
Πάντα γυμναζόμουν. Αυτήν την περίοδο, παρακολουθώ διαδικτυακά μια προοδευτική σειρά μαθημάτων HIIT, τρέχω δύο φορές την εβδομάδα και κάνω γιόγκα σχεδόν κάθε πρωί. Επίσης, εδώ και κάποιον καιρό, η διατροφή μου είναι σε μεγαλύτερο βαθμό φυτοφαγική. Σε γενικές γραμμές, νιώθω καλά με το πρόγραμμά μου. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατα μια κολλητή μου άρχισε να κάνει βάρη, άλλαξε λίγο τη διατροφή της και ξαφνικά έγινε "φέτες". Ενώ κανονικά θα έπρεπε να χαίρομαι για εκείνη, έχω σχεδόν θυμώσει. Για να είμαι ειλικρινής, πάντα ήταν κάπως τεμπέλα και μου φαίνεται άδικο που εγώ προσπαθώ τόσο καιρό και δεν έχω πετύχει ακόμα τέτοια αποτελέσματα. Με έχει πιάσει εμμονή. Σκέφτομαι το δικό της πρόγραμμα όταν γυμνάζομαι και τη δική της διατροφή όταν πηγαίνω για ψώνια. Επίσης, αρχίζω να μισώ τον εαυτό μου που δεν χαίρομαι για εκείνη. Πώς μπορώ να συνέλθω και να ξεφύγω από αυτήν την παράνοια;
Εσχάτως Επικριτική και Ζηλιάρα
Λάτρης της γυμναστικής, 24 ετών
Α:
Εκτιμώ την ειλικρίνειά σου. Δύσκολα παραδέχεται κανείς τέτοια συναισθήματα. Πίστεψέ με, έχω βρεθεί και εγώ στη θέση σου.
Υπάρχουν φορές που βλέπω κάποιον στον διπλανό διάδρομο να αυξάνει τον ρυθμό του και ξαφνικά κάνω το ίδιο. Πατάω το κουμπί, παρ' όλο που μόλις ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα ήμουν εντάξει με την ταχύτητά μου.
Πρέπει να το συνειδητοποιήσω και να σκεφτώ: "Τι στο καλό κάνεις; Δεν ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός σου. Εσύ κάνεις διάδρομο για τέταρτη μέρα στη σειρά, οπότε ο άλλος μπορεί να αυξήσει την ταχύτητά του λίγο περισσότερο". Πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, ώστε να κάνω αυτό που είναι σωστό για μένα και το δικό μου σώμα και να μην ασχολούμαι με τους άλλους.
Ωστόσο, έχω υπάρξει και στην άλλη πλευρά. Μου έχουν πει ότι με μισούν που έχω τέτοια χέρια, επειδή ξέρουν ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να σηκώσω βάρη για να αποκτήσω γράμμωση. Είναι θέμα γονιδίων. Αν και ποτέ δεν πήρα τα εύσημα για αυτό, εξακολουθούν να με ζηλεύουν.
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεσαι έτσι. Απλώς πρέπει να το συνειδητοποιήσεις εκείνη τη στιγμή, να πάρεις μια ανάσα και να υπενθυμίσεις στον εαυτό σου μερικά πράγματα.
Έχουμε την τάση να είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας από ό,τι θα έπρεπε.
Πρώτα από όλα, όταν πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα για εκείνη, θυμήσου ότι αυτό είναι μόνο μια θεωρία. Δεν ξέρεις πόσο σκληρά γυμνάζεται ή τι ακριβώς τρώει. Μπορεί να ξυπνάει δύο ώρες νωρίτερα κάθε πρωί για να γυμναστεί. Μπορεί να μην έχει πιει ούτε ένα ποτό εδώ και έξι μήνες.
Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι το κάθε σώμα ανταποκρίνεται διαφορετικά στις ίδιες δραστηριότητες. Έχω μια φίλη που δεν γυμνάζεται πολύ, αλλά όταν το παίρνει απόφαση, μπορεί να χάσει βάρος στο άψε-σβήσε. Υπάρχει πιθανότητα η φίλη σου, η οποία μπορεί να μην είναι τόσο εργατική όσο εσύ, να έχει έναν μεταβολισμό που της επιτρέπει να γίνεται εύκολα "φέτες", όπως λες.
Όμως, υπάρχει επίσης πιθανότητα να επωφελείται από το αρχικό σοκ που παθαίνει το σώμα όταν κάνουμε μια νέα προπόνηση, μια περίοδος κατά την οποία βλέπουμε συνήθως μεγάλη διαφορά. Μην ξεχνάς ότι το σώμα καταπονείται για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε ένα νέο πρόγραμμα, επομένως καίει περισσότερες θερμίδες και χρησιμοποιεί περισσότερους μύες πριν τελικά μάθει να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και προσαρμοστεί στην άσκηση.
Πριν από λίγο καιρό, πέρασα και εγώ μια τέτοια φάση. Είχα γεννήσει πρόσφατα και προσπαθούσα να επανέλθω στο ιδανικό μου βάρος, αλλά δεν μπορούσα να πάω στο γυμναστήριο εξαιτίας του lockdown. Έτσι, ξετρύπωσα ένα παλιό DVD με HIIT που είχα να κάνω για 15 χρόνια (και το παλιό μου DVD player). Κάνοντας απλώς αυτό το διαφορετικό είδος άσκησης, μπόρεσα να χάσω κιλά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν συνέχιζα με το κανονικό μου πρόγραμμα.
Μπορείς και εσύ να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο, για να δεις τι θα συμβεί. Όμως, να το κάνεις μόνο εφόσον είσαι πραγματικά δυσαρεστημένη με το πρόγραμμα της προπόνησής σου. Επειδή κάτι μου λέει ότι έχεις αφιερώσει πολύ χρόνο και φαιά ουσία για να βρεις τι σου ταιριάζει. Φαίνεσαι πολύ πειθαρχημένη και ενημερωμένη. Επίσης, έχουμε την τάση να είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας από ό,τι θα έπρεπε. Γι' αυτό, μην τα παρατήσεις όλα, εκτός αν πραγματικά το θέλεις. Δεν σημαίνει ότι απέτυχες, απλά και μόνο επειδή δεν έχεις την ίδια εμφάνιση με τη φίλη σου.
Όμως, αν διαπιστώσεις ότι δεν σου αρέσει πραγματικά η προπόνησή σου, δηλαδή αν δυσκολεύεσαι να βρεις κίνητρο ή αν η κάθε επανάληψη φαντάζει ανυπόφορη, άλλαξέ την οπωσδήποτε. Ίσως η πικρία που νιώθεις να πηγάζει εν μέρει από το γεγονός ότι δεν απολαμβάνεις τη διαδικασία.
Όπως και να 'χει, κάτσε και σκέψου τι σου δίνει κίνητρο για να γυμνάζεσαι και να τρως σωστά. Γυμνάζεσαι για να έχεις μια συγκεκριμένη εμφάνιση; Προσωπικά, αυτό δεν μου αρκεί για να συνεχίσω την προσπάθειά μου. Για μένα, η γυμναστική είναι ένας σημαντικός τρόπος να φροντίζω τον εαυτό μου. Με βοηθά να διώχνω το άγχος και να διατηρώ την πνευματική μου διαύγεια, ενώ ξέρω ότι θα με διατηρήσει υγιή καθώς μεγαλώνω. Αυτή η σκέψη είναι που μου δίνει κίνητρο για συνεχίζω και να εστιάζω στον εαυτό μου κάθε μέρα.
… Αν δυσκολεύεσαι να βρεις κίνητρο ή αν η κάθε επανάληψη φαντάζει ανυπόφορη, άλλαξε την προπόνησή σου οπωσδήποτε.
Μόλις προσδιορίσεις τον λόγο για τον οποίο γυμνάζεσαι, θα σου είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσεις την αφοσίωσή σου, τη σκληρή δουλειά σου και τη δύναμη που έχεις αποκτήσει. Αυτό μπορεί επίσης να σου δώσει την αυτοπεποίθηση για να χαλαρώσεις και να πεις: "Εγώ κάνω τα δικά μου και οι άλλοι κάνουν τα δικά τους. Ο καθένας κάνει αυτό που του ταιριάζει". Μπορεί ακόμα και να καταφέρεις να χαρείς για τη φίλη σου. Αυτό το συναίσθημα είναι μια ανταμοιβή από μόνο του.
Προπονήτρια Taylor
Η Joni Taylor είναι η βασική προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια. Το 2016, κέρδισε τον τίτλο Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year. Κατά την εντυπωσιακή της πορεία ως προπονήτρια, έχει περάσει από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα, το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, το Πανεπιστήμιο Λουιζιάνα Τεκ και το Πανεπιστήμιο Τρόι. Ως διακεκριμένη παίκτρια στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, με 716 πόντους, 555 ριμπάουντ και 103 τάπες στο ενεργητικό της, είχε την τέταρτη καλύτερη πορεία στη σχολή της, ενώ οδήγησε την ομάδα Alabama Crimson Tide σε δύο πρωταθλήματα NCAA και δύο WNIT. Η Taylor έχει βραβευτεί πολλές φορές για την αφοσίωσή της στην κοινωφελή εργασία.
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Εικονογράφηση: Harrison Freeman
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